經香港走私「異寵」入境　內地海關拘30人查獲逾4300隻爬行類動物

近日，海口海關緝私局聯合海南省公安廳海岸警察總隊、省公安廳森林公安局和多地海關開展打擊「異寵」走私集中收網行動，搗毀一個常年盤踞在香港的走私「異寵」專業通關集團，拘捕30人，並查獲4350隻爬行類動物。



根據公安部「崑崙2023」專項行動及海關總署「嚴防外來物種入侵三年專項行動」部署，在海關總署緝私局、海南省公安廳的統一指揮下，8月19日，海口海關緝私局聯合海南省公安廳海岸警察總隊、海南省公安廳森林公安局和深圳、黃埔、廣州、上海、杭州、貴陽、武漢等海關緝私部門，開展打擊「異寵」走私集中收網行動。

據介紹，執法人員在廣東、上海、浙江、貴州、江蘇、河南、重慶、甘肅等8地14市拘捕30名疑犯，搗毀一個常年盤踞在香港的走私「異寵」的專業通關集團， 11名內地貨主第一時間到案。

行動中，執法人員共搗毀14個非法「異寵」繁育基地，累計查獲4350隻蜥蜴、蛇、壁虎、蛙、龜等各類「異寵」活體。

經查，疑犯姚某某、徐某某等內地貨主從境外收購蜥蜴、蛇、龜、樹蛙等爬蟲類動物，通過航空物流運至香港後，以水貨客攜帶等方式化整為零走私入境。

海關提醒，根據《生物安全法》和《進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准不得擅自引進外來物種；禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反規定者，海關將依法追究其法律責任。