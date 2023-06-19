國際快遞護髮素竟是「迷姦水」　廈門警方跨15省拘捕46人

國際快遞寫著「護髮素」，實際卻是「迷姦水」？據內媒《法治日報》報道，2023年3月，廈門警方破獲一宗特大跨境走私案，拘捕嫌疑人46人，繳獲「迷姦水」51瓶。



「迷姦水」也被稱為「聽話水」，主要成分為γ-羥基丁酸（簡稱GHB），是第三代新型毒品，無色無味，只需在飲品中混入幾滴，飲用後可使人短時間內昏睡，過量飲用可能會導致昏迷甚至死亡。

廈門警方破獲一宗特大跨境走私案，拘捕嫌疑人46人，繳獲「迷姦水」51瓶。（圖 / 法治日報）

2022年9月，廈門市公安局禁毒支隊接廈門海關緝私局線索通報，有人從境外通過國際快遞以護髮素名義瞞報偽報通關，疑似走私毒品。

接報後，廈門警方立即開展調查，發現購買人蔡某賢多次使用假姓名、假地址從境外網站購買所謂「護髮素」。警方在廈門將蔡某賢拘捕後，在其住處查獲兩瓶偽裝成「護髮素」的含有γ-羥基丁酸成分的「迷姦水」。

據悉，蔡某賢多次將「迷姦水」倒賣給他人賺取差價，涉嫌走私販毒，走私範圍涉及四川、浙江、江蘇、河北、山西、重慶、上海等全國15個省市。

2023年3月，公安部禁毒局聯合福建省公安廳禁毒總隊，拘捕46名走私毒品犯罪嫌疑人，繳獲含有毒品γ-羥基丁酸的「迷姦水」51瓶。據嫌疑人交代，這些「迷姦水」是通過境外網站聯繫賣家購買，並謊報數量、品名等，從東南亞走私入境。