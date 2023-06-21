網購毒品偽裝護髮素入境　00後學生混入奶茶請室友喝未遂獲刑半年

內地「00後」男學生網購新型毒品，因自己不敢使用，於是加入奶茶決定「請」室友喝。不過，其鬼祟的行為被室友發現，並向警方報案。最終，涉事男學生因犯走私毒品罪，被判6個月有期徒刑。



「00後」男學生網購新型毒品，因自己不敢使用，於是加入奶茶決定「請」室友喝。（新民晚報）

據《澎湃新聞》報道，上海市青浦區人民檢察院2023年2月10日對被告男學生黎海（化名）依法提起公訴。檢察院介紹，就讀於某職業技術學院的黎海去年4月，出於好奇「翻牆」網絡向境外買家諮詢新型毒品。

獲對方告知「現在有一最新款毒品名為『王者GHB』，喝下後就能讓人精神恍惚，獲得極強的刺激感，我們可以偽裝成『護髮素』為你發貨。」黎海強烈的好奇心被勾起，遂花費750元人民幣購買了一支。

被偽裝成「護髮素」的毒品透明無色。（新民晚報）

黎海收到「護髮素」後，發現其透明無色，但由於自己不敢使用，於是買了一杯奶茶並決定加入毒品「請」室友喝。不過，在宿舍內打機的室友發現了黎海鬼祟的行為後，隨即報警。

經審查，黎海走私毒品的犯罪事實被查證，購買的新型毒品也在其背囊中被查出，黎海對其明知是毒品仍通過寄遞渠道走私進境的犯罪行為供認不諱，檢察機關遂對其依法提起公訴。法院以犯走私毒品罪判處其有期徒刑六個月，併處罰金。