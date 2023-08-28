「海洋地質十號」船刷新中國陸架海域第四系全取岩心深度紀錄

8月25日，中國地質調查局廣州海洋地質調查局「海洋地質十號」船完成最新科考航次，靠泊位於南沙區龍穴島的科考碼頭。科考船首次在南海北部陸架開展302.07米進尺全取岩心科學鑽探，刷新中國陸架海域第四系全取岩心的深度紀錄。



海上鑽探是深入地球內部採集沉積物和岩石樣品的勘探方法，是探測地球內部的最直接方法。廣州海洋地質調查局高級工程師張金鵬介紹，本航次鑽探工作離珠江口175公里，鑽探水深92米，鑽至海底深度302.07米。本次科考取得中國陸架首口最為連續的第四紀地學鑽孔岩心。

張金鵬介紹，獲取的地質樣本將有助於研究陸架古珠江三角洲第四紀碳埋藏歷史，分析全球氣候變化與粵港澳大灣區海平面變化之間的聯繫，探究古珠江三角洲地質演替規律，以進一步為粵港澳大灣區涉海工程與生態文明建設提供地質科學支撐。

廣州海洋地質調查局工程師王世棟介紹，此次科考利用自主研發的液壓活塞取心器和沈積物繩索錘擊取心器，創新海洋深孔鑽井工藝，在「鬆散—半固結砂層」上實現地質鑽探技術方法新突破，實現黏土取心率約91%，鑽孔砂層取心率約79%，為科研獲取高質量樣品提供了保障，為中國自主開展深海鑽探提供重要技術支撐和經驗儲備。

「海洋地質十號」船是中國自主設計、建造的一艘綜合地質調查船，於2017年正式下水。科考船以舉升式岩心鑽探為主、兼顧地球物理調查和海洋水文環境調查，提升了中國中深水的資源調查能力和海岸帶綜合地質調查能力。