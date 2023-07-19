17歲廣西少年山澗發現「怪蟹」　竟是「地球新物種」登國際期刊

17歲的你在做什麽？大陸廣西一名年僅17歲的少年張逸軒，已經發現了新的物種，還登上了國際期刊！



張逸軒在某個山澗發現了特殊螃蟹，憑著敏銳的洞察力，他帶了7隻回家，經過顯微鏡解剖觀察與查閱大量文獻後，他認為這種螃蟹可能為「新物種」，便聯繫生物學教授，而螃蟹最終也被確認為地球新物種。

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陸媒《快科技》報道，張逸軒是大陸廣西玉林高中的的一名準高三學生，受到農村長大的父親影響，從小就喜歡魚蝦蟹，父母也經常帶他去戶外探索大自然，放了寒暑假在老家更是出門就能捉魚捉蝦。

為了鼓勵孩子，張逸軒的父親特意給他買了一台顯微鏡，他的房間裡也擺滿了各種昆蟲、蝦、魚，以及各種各樣的蟹。

2022年，他在某個山澗裡發現了幾隻螃蟹，感覺和別的淡水蟹不同，就帶7隻回家研究，經過顯微鏡的解剖觀察，發現牠和同屬的其他物種相比，雄性腹肢末端比較狹窄，而且邊緣外翻，查閱大量文獻後認為這種螃蟹是一個新物種。

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他聯繫到了南昌大學鄒節新副教授，並將標本寄往南昌，還提供了相關生活環境、產地等資料，結合基因分子檢測，張逸軒發現的螃蟹最終被證實為新物種。

鄒節新副教授團隊將這一發現撰寫成論文，並發表於國際期刊《Zookeys》。

論文將廣東和香港的鰓刺隱溪蟹修訂為鰓刺華石蟹，描述和命名了張軒逸發現的華石蟹屬新物種「卷肢華石蟹」。

據悉，2024年考大學的的張逸軒計劃報考生物方向的專業院校。

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