福島核廢水｜環球時報：日本正採取卑劣手段　對中國倒打一耙

日本8月24日起將福島核污染水排放入海，引發內地民眾聲討及發起對日貨的抵制。官媒《環球時報》周二（29日）發布評論文章稱，在核污染水排海問題上始終堅持國際正義立場，不為日本公關所動的中國，很自然地成為日本重點攻擊的目標，「日本正採取卑劣手段對中國倒打一耙」。



日本福島漁民抗議排放核廢水。（視覺中國）

文章指，日本現在已經放棄了在排海問題上與中國進行理性溝通的努力，轉而向中國潑髒水、倒打一耙，通過轉移焦點淡化自己的「有罪」色彩，甚至使用各種卑劣乃至下三濫的手段「以攻為守」。其惡劣行徑與強推核污染水排海倒是形成了反面的「相得益彰」。

文章續指，日本這次的輿論行動極力將自己從加害者偽裝成受害者，以在國際上博取理解和同情。通過炒作中國國內的一些個別消息，製造出「日本正遭受中國反日情緒傷害」的假象。比如日媒刻意突出報道中國民眾給日本機構打騷擾電話，日本政府聲稱對此情況「極度遺憾和憂慮」，但絕口不提造成如此局面的根源在於核污染水排海。「這種手段歷來是日本比較擅長的」。

文章表示，日本污衊中國堅決反對日本強推核污染水排海的動機不純，質疑中國是出於地緣政治的因素才反對的。這既有日本對中國的有意抹黑，也有日本以及美國內心世界的投射，「海洋生態環境保護是全人類的共同任務，中國的立場出於公義，坦坦蕩蕩，並已多次講得很清楚，反倒是美國支持及縱容日本排海的動機明顯可疑。」

環球時報表示，日本正採取卑劣手段對中國倒打一耙。（Reuters）

文章稱，日本攻擊中國的環境問題，將其與福島核污染水相提並論、混為一談，以實現「圍魏救趙」的效果。中國重視環境保護，不需要外人來提醒，取得的成效更是舉世公認。相比給日本排海洗地，在這個時候來攻擊太平洋生態環境最堅定捍衛者之一的中國，這些西方媒體的手段顯得尤其惡劣。

文章最後指，日本當局在刻意激化日本社會的反華情緒以及中日兩國民眾的對立情緒，「需要特別強調的是，我們堅決反對核污染水排海，反對的是做出此項極不負責任決定的東電公司和日本政府，不存在對日本國民的『敵意』。事實上，在這個問題上，我們是和包括日本、韓國、美國在內所有關心海洋生態的各國民眾站在一起的。站在世界對立面的是東京、華盛頓的自私政客，以及東電公司的自私商人。」