福島核廢水｜赴日機票搜索量暴跌一半　航司增開航班計劃變觀望

此前，文旅部開放第三批團隊遊國家名單，日本曾為內地航空公司增開航班的首選目的地，但受福島核廢水排放影響，更多航司選擇觀望，赴日機票搜索量減半，部分票價降幅一成。



據內地航空信息平台「航旅縱橫」最新數據顯示，暑期7月至8月22日以來，飛往泰國、韓國、日本的旅客量占出境總旅客量的10%以上。其中，日本東京、大阪位列出境熱門目的Top10之中。

中國暑期出境遊熱門目的地TOP10：

香港、首爾、曼谷、澳門、東京、新加坡、大阪、台北、倫敦、吉隆坡



不過，自8月24日日本啟動核廢水排海後，上周四（24日）還是境外目的地搜索第二的日本東京，這周已退至第三。

一家旅遊平台數據顯示，8月24日後，飛往東京、大阪的機票搜索量斷崖式下跌，較8月24日前減少近一半。由中國飛往境外的城市搜索中，除東京和大阪，曼谷、吉隆坡、倫敦等城市搜索量均比上周有所增加。

赴日機票搜索量斷崖式下跌近一半。（第一財經）

上述平台9月從上海飛往東京的機票價格亦比上周下降近一成，不過未來10月「國慶黃金周」期間價格沒有明顯變化。

據《第一財經》報道，某航司透露，本周赴日機票預訂量比上周少約三分之一，退票量也有所增加。另一家則表示，赴日機票預訂情況變化還不明顯，但預計增開赴日航班已變為觀望，畢竟「形勢變化太快」。

航班恢復率。（第一財經）

目前中國與各國航班恢復情況中，中日航班兩僅恢復到2019年的4成以上，但中韓航班恢復率在61.9%，中歐航班恢復率在50.8%，中國至新加坡、阿聯酋等國家的恢復率更超過7稱，中英航班量幾乎回到疫情前水平。