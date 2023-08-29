｢澳門研發+橫琴轉化｣模式共建科創產業新高地　多項賦能助企發展

為加快推動澳門經濟適度多元發展，近日，《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》正開展公開諮詢。橫琴粵澳深度合作區（以下簡稱「合作區」）始終圍繞《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》要求和部署，堅持促進澳門經濟適度多元發展這一主線，發展科技研發和高端製造產業，為澳門產業多元發展注入了強大動力。



多項賦能：助力澳門科企發展

「澳門研發+橫琴轉化」模式漸入常態，成為帶動澳門多元發展的新引擎。自合作區成立以來，科技研發和高端製造產業發展迅速，澳門高等院校四所國家重點實驗室、中葡科技交流中心等多個平台在橫琴設立分部或分中心，珠海澳大科技研究院-珠海凌煙閣芯片科技有限公司聯合實驗室等一批科技研發和高端製造領域聯合實驗室和企業相繼落戶橫琴，為澳門發展科創產業留足空間。

「澳門研發+橫琴轉化」模式漸入常態，成為帶動澳門多元發展的新引擎。（資料圖片）

而在去年10月，廣東省智能科學與技術研究院粵港澳腦智工程中心暨粵港澳大灣區腦智工程研究會在澳門成立，進一步推動橫琴加強與澳門在科技研發和成果轉移轉化方面開展交流合作，吸引國際人才、項目、資金等創新要素落地琴澳。

隨著琴澳科技創新協同深入發展，橫琴成為了承載澳門集成電路創新資源發展的重要平台。以集成電路產業為例，澳門大學的模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室在橫琴設立分部；今年，合作區的首個「集成電路人才培訓基地」揭牌，促進琴澳產學研深度融合、帶動澳門人才向橫琴流動。

為提升橫琴營商環境，加大政策支持力度，吸引更多澳門科技企業、人才落戶發展，去年出台的《橫琴粵澳深度合作區促進集成電路產業發展若干措施》，在支持澳門人才方面獎勵標準按照本措施既定獎勵標準的1.5倍予以執行。

招商發力：聯手招引科技項目

今年，琴澳組團赴海外招商，下足馬力共推科技產業發展。（資料圖片）

今年，琴澳組團赴海外招商，下足馬力共推科技產業發展。6月，合作區經濟發展局聯合澳門經濟及科技發展局前往葡萄牙走訪了當地具有代表性的科研機構、科技園區、孵化器及優質科創企業，推介橫琴和澳門的營商環境優勢，吸引更多葡語國家科技企業落戶。

此外，橫琴攜手澳門於今年舉辦的第三屆橫琴國際科技創新創業大賽中，新增了更多的「澳門元素」，將優勝團隊落地範圍放寬至澳門，無償資助資金使用範圍亦擴大至澳門，並面向澳門及葡語系國家設立「新青蓮獎」，充分發揮澳門對接葡語系國家的國際窗口作用，加強與葡語國家在創新創業、科技合作方面的聯動。據悉，大賽組委會在招募期間緊密對接30餘家澳門機構平台，突破性吸引278個澳門賽道項目報名，為上屆的2.3倍。

當前，越來越多澳門的科研力量成為促進橫琴科技創新產業發展的基石，在橫琴註冊的科技型企業已逾1萬家，包括澳資企業近800家，其中不乏光聯集團、普強時代、博維信息、納金科技等一批優質科技企業。未來合作區將充分用好資源優勢，為科技研發提供產業發展空間，有力驅動澳門多元發展創新。