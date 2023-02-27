橫琴馬拉松開跑！超12000位跑者參與　推動粵澳體育賽事深度合作

《羊城晚報》報道，此前因故推遲舉辦的2022橫琴人壽馬拉松於2023年2月26日開跑，來自粵港澳大灣區的超過萬名跑者參與角逐。



報道介紹，橫琴馬拉松始於2018年，是粵港澳大灣區極具特色的環島馬拉松，已成功舉辦四屆，以優質賽道和優美風景吸引了眾多跑者參加。

據悉，2022橫琴人壽橫琴馬拉松經中國田徑協會認證，由橫琴粵澳深度合作區執委會等承辦，中國田徑協會、澳門田徑總會支持，廣東省田徑協會指導。

（圖 / 羊城晚報）

據悉，本屆賽事參賽規模達12000人，包括馬拉松3000人、半程馬拉松6000人、迷你馬拉松3000人，亦有500多位澳門選手參加。

當日早晨7時30分，跑者隊伍在中央公園集結開跑，途徑多個橫琴合作區地標建築和景點。最終，來自貴州的岑萬江以2小時14分56秒獲全馬男子組冠軍，來自山東的陳為芬以2小時41分52秒奪得全馬女子組冠軍。

（圖 / 羊城晚報）

2023年2 月，《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》發布，支持合作區發展休閒度假、會議展覽、體育賽事觀光等文旅產業。橫琴馬拉松賽事為珠澳聯動發展及交流提供了平台，成為澳門市民進一步了解橫琴、珠海的有效通道，亦推動了粵澳體育的深入合作。