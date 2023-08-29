港人消費帶動暑期經濟？深圳：1到7月全市經濟逐步恢復

8月28日，深圳市統計局發布最新統計資料，顯示1到7月深圳工業生產、固定投資、市場銷售和貨物出口等主要經濟指標實現平穩增長，全市經濟持續恢復，發展質量穩步提升。



市場銷售持續恢復

「首店經濟」「演出經濟」「旅遊經濟」「奶茶經濟」「港人消費」……深圳火熱的暑期消費熱點紛呈，活力十足。1到7月，全市社會消費品零售總額5870.66億元，同比增長10.0%。

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港人北上消費不斷升溫。圖為深圳羅湖邊檢站。（新華社）

分消費類型看，商品零售增長9.4%；餐飲收入增長14.9%。基本生活類商品銷售良好，其中，限額以上單位糧油食品類、飲料類零售額分別增長15.1%、12.7%。

消費升級類商品保持較快增長，其中，限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材、化妝品類零售額分別增長22.8%、21.7%、12.5%。

網上零售持續快速增長，限額以上單位通過網際網路實現的商品零售額增長32.4%。

居民消費價格溫和上漲。1到7月，深圳市居民消費價格比上年同期上漲0.9%。其中，食品菸酒價格上漲2.8%，衣著價格上漲3.6%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格上漲0.3%，交通通訊價格下降2.9%，教育文化娛樂價格上漲2.8%，醫療保健價格上漲0.1%，其他用品及服務價格上漲3.9%。

大批香港人在假期到深圳消費（圖片來源︰小紅書）

工業生產平穩增長

1到7月，深圳堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、精準、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，著力推動高品質發展，全市規模以上工業增加值同比增長3.8%。

從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長-0.6%、3.1%、23.3%。

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

主要行業大類中，規模以上汽車製造業增加值增長86.1%，電力、熱力生產和供應業增長20.8%，專用裝置製造業增長9.3%。

著力培育更多的新興產業和產業叢集，新能源汽車產業發展動能澎湃。1到7月深圳市主要高技術產品產量持續快速增長態勢，其中，新能源汽車、充電樁產量分別增長160.1%、26.8%。

大疆創新無人機。（Getty）

固定資產投資態勢良好

1到7月，深圳市固定資產投資同比增長13.5%，增速較1到6月提高0.4個百分點。分產業看，第二產業投資增長49.6%，第三產業投資增長6.7%。其中，工業投資增勢強勁，增長49.5%。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長57.5%；房地產開發投資增長18.9%。

高技術產業投資活躍，潛藏著深圳經濟活力與韌性的「密碼」。1到7月深圳高技術製造業投資增長62.3%，其中，電子及通訊裝置製造投資增長67.7%。

對民生幸福的期許與承諾，推動深圳市社會領域投資快速增長，其中，文化、體育和娛樂業投資增長26.0%，公共管理、社會保障和社會組織投資增長47.4%。

進出口穩步復蘇

深圳面向全球市場抓消費升級，推動工業生產與消費、外貿一體化聯動發展。1到7月，全市進出口總額20067.45億元，同比增長5.0%。

其中，出口12548.80億元，增長15.3%；進口7518.65億元，下降8.6%。其中，一般貿易進出口增長9.7%，佔進出口總額的52.9%，比重較上年同期增加2.3個百分點。

金融機構存貸款餘額持續增長。7月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額131730.33億元，同比增長9.3%。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額90481.80億元，同比增長8.4%。