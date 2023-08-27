01直擊深圳9月放寬地攤政策未明朗　小販搶先口岸擺攤專攻港人？

「夜經濟」、「港人北上」近日在香港成為熱門話題，《香港01》記者早前直擊港人在深圳按摩等足5個鐘，港人週末趕口岸關門時間才盡興返港。今年9月，深圳將進一步放寬擺放地攤限制，夜經濟規模將再升級。目前地攤放寬相關政策尚未明朗，已經有攤販先一步開始在蓮塘口岸擺攤形成「小夜市」，方便港人打包過關回港。



記者發現，深圳的街道、巷口、公園甚至馬路邊已經出現不少流動攤販，城管也不會驅趕，甚至有意劃定區域讓他們「試營運」，對於將要來的新政攤販多持觀望態度，多數小販認為地攤不可能全面放開，有小販推估，「可能會劃定區位，酌情一天收100到200元攤位費，到時候再考慮擺不擺」。



蓮塘口岸已經出現流動攤販，過關回家的港人是主要客群：

深圳市今年5月修訂《市容和環境衛生管理條例》，當中提到9月開始不再全面禁止路邊攤，擬允許街道辦根據「方便群眾、佈局合理、監管有序」的原則劃定攤檔經營場所。深圳城管單位回覆《香港01》稱，擺攤地點清單、申請細節條例需要在9月1日於政府網站查詢；港人應可以擺攤，只需申請即可，但具體細則要看9月1日公布的新條例。

蓮塘口岸現攤販人龍：方便港人打包過關

而在政策實施方式具體落地前，深圳不少攤販就已經先出現在街頭巷尾。《香港01》記者8月23日直擊，隨著夜晚臨近，蓮塘口岸地鐵站A出口擺攤的流動商販們自動形成一條十幾米長的小夜市，延伸至口岸商業城附近。有賣花的，賣生果飲料及自製零食的，甚至還有賣古玩瓷器的商販，種類繁多，不少往來的港人及附近居民會駐足購買。

商販們定價也較門店划算，一束鮮花僅僅9.9元（人民幣，下同），手打檸檬茶和鮮榨甘蔗汁等飲品10元一杯；一大份12元的煎餅，有不少過關旅客會打包幾份提回香港。

雖然口岸人流旺，但是推車賣純淨水的女生直言「擺攤不賺錢」，「白天肯定有工作，就休閒的時候過來擺一下，現在天氣可能有點熱，不太好賣。」

賣手打檸檬茶的大姐介绍，這裡許多攤販與自己一樣，過去在東湖公園擺攤，「東湖公園裡面有很多擺攤的，有不要錢的也有要錢的（攤位錢），那些要錢的就沒有被趕。」她透露，東湖公園有收費的攤位一天要交200多元，一個月成本與租門店無異，收入無法負擔成本的大姐被驅趕多次後，決定來到口岸。

賣手打檸檬茶的大姐從東湖公園出現移動到管理相對寬鬆的口岸。（鄭寧攝）

大姐稱，在口岸擺攤也經常遭到城管驅趕，加之現在口岸禁止旅行團在路邊下車，因此收入非常不穩定。她介紹，「這裡人多一點的話是7點8點，9點過後人就少很多，一個晚上也就賺一兩百塊錢，補貼家用一下。」

對於地攤很擔心的「搶地盤」問題，大姐透露商販間都已非常熟悉，因此會自覺避免搶地盤、生意的情況發生，「其實都自己找好位置，不要去侵占別人的，比如大哥擺在這裡，我就不會過去，大家都是安分守己的，不會有衝突。」

攤販稱城管來就跑 巡邏警察：我們不會管的

賣煎餅烤腸的阿姨則透露，自己在這裡已經擺攤2個多月，攤位是臨時流動的，並不需要付費，不過若碰到城管則會被趕走。阿姨笑著說，「只要城管下班我就來擺攤，城管來了我就跑了。配合一下嘛是吧！」

對於9月深圳不再全面禁止路邊攤的規定，阿姨並沒有信心能夠真正實行，「說的好聽，就小販就會有城管對不對？被趕是避免不了的，就鬆一點而已。」不過，她對城管也表示理解，「沒有人管你會亂，會打架會搶地方。還是要管，就是說重點在你不要擺的太亂了，你看那口岸這裡這麼旺，100多人都擺到門口去，影響也不好。」

蓮塘口岸的攤販方便港人回家時順便打包，十分有煙火氣。（鄭寧攝）

記者觀察到，擺攤處時常有警察來回巡邏。對於這些商販是否違規擺攤，巡邏警察回答記者稱，「別讓執法隊看到就好，週六週日，他們（執法隊）下班了來擺就沒事，我們不會管的。」

東湖公園開放免費試水溫？攤販：9月若收錢就不擺

《香港01》記者25日來到蓮塘口岸商販口中的地攤聖地「東湖公園」，發現在車道旁邊就有連綿數十米長的夜市小販。隔著一條馬路，對面就是粵海體育休閒公園的夜市「夜肆嘉年華」，氣氛十分熱鬧。記者發現東湖公園攤販價格便宜，檸檬茶10到12元，更有許多飾品、公仔，價格都在10元左右。

東湖公園出現一條免費擺攤的小夜市：

東湖公園賣檸檬茶的小販透露，因東湖公園在暑假期間開放免費擺攤，他才趕緊移來這裡擺攤。對於9月放寬地攤限制，該小販認為這只是政府劃定區域的「變相收費」，「到時候收我一天170元，我才不要」，小販表示，政府先一步在9月放寬就是為了讓各攤販試試水溫，「嘗試過後就要收費了！如果要收費的話，我估計就要換地點了。」

+ 1

此外，東湖公園的地攤也有不少大學生拿著公仔、自己手作的飾品販賣，記者詢問設計賣公仔的兩個學生，他們表示趁暑假就來擺擺攤消磨時光；而有個火爆的攤位則是8歲小女孩經營的串珠攤，女童的媽媽透露暑假女兒堅持來擺攤，對於9月放寬地攤限制會否收費，女童母親則一臉茫然地說「沒有聽說欸，我們擺地攤都是不用錢的。」

地攤經濟帶來商機？ 夜市小販、市民各有憂慮

《香港01》記者詢問東湖公園地攤對面的「夜肆嘉年華」場地管理者黃先生，會否擔憂地攤搶走夜市生意？他持否定看法。

黃先生認為，地攤經濟也可以幫助深圳夜經濟的復蘇，和夜市的客源不同，「我們是要做回頭客的」，由於現在深圳經濟未完全復蘇，他認為兩邊可以互相幫襯。不過，在深圳后海電車市集賣檸檬茶的陳先生則直言「很擔心」，因為市集和夜市都須繳交攤位費，不若流動攤販可以低價搶客，「深圳經濟很大部份都靠香港人，本地人不敢消費，很擔心生意再受影響。」

深圳市民林先生則認為，地攤經濟開放只會為街道帶來雜亂，「現在大家都去門店吃了，地攤的東西沒有保障，品質降級了。」