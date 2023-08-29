福島核廢水︱在華日本人學校遭掟雞蛋　日家長憂心忡忡

日本8月24日起將福島核污染水排放入海，引發部分中國民眾連日聲討及發起對日貨的抵制。這也使得許多在中國工作、生活的日本人面臨壓力。報道指，一些有孩子的日本家長尤其緊張。



據中央社29日報道，一名在北京工作的日本人透露，近日日本使領館的抗議電話接到手軟，且中國人的抗議行動已蔓延到校園，其中，江蘇蘇州有日本人學校被人丟雞蛋，山東青島亦有日校則被丟石頭。

上周以來，中國多地的日本人學校陸續開學。上述人士表示，現時許多家長對孩子上下學期間的安全感到非常憂心，而為了學生安全，校方亦要求日媒不要到學校和學校周邊採訪、拍照。

與此同時，由中國人經營的日式餐廳也受波及。有經營日式料理的餐廳透露，雖然店是由中國老闆所開，但顧客看到是「日本餐廳」就不進店，最近一周生意清淡許多，這對三年疫情過後力爭走出陰霾的店家而言真是雙重打擊。

中國海關總署8月24日宣布，當日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

28日，在外交部例行記者會上，有日本記者提問稱，中國國內出現針對日本學校砸石頭和雞蛋的行為，以及打騷擾電話的情況，中方對此會採取什麼措施。外交部發言人汪文斌未有直接回應，僅指中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。

汪文斌強調，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，周邊鄰國和國際社會對日本政府這種自私自利極不負責的行為普遍持批評態度，並採取相應防範措施。中方強烈敦促日方正視各方的合理關切，立即停止核污染水排海，同周邊鄰國等利益攸關方充分協商，切實以負責任的方式處置核污染水。中國政府主管部門已採取措施，對海洋輻射環境和海洋水產品核污染風險進行監測，確保中國民眾的健康安全。