雙城論壇｜上海市長龔正：相信民族復興　兩岸中國人才能富足生活

上海與台北間的雙城論壇，今年恢復實體舉辦，台北市長蔣萬親赴上海出席。上海市長龔正致詞時表示，兩岸同胞血濃於水、手足情深，要和平要發展、要交流、要合作，是兩岸民眾的共同心聲。強調相信民族復興、國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活，「歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創」，只要共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。



今年雙城論壇8月30日在上海舉行，上海市長龔正在致詞時表示，時隔三年，很高興與各位新老朋友，相聚在美麗的黃浦江畔，共同出席2023上海台北城市論壇。

龔正表示，雙城論壇作為上海與台北兩市深化交流合作的重要平台，已經成為兩岸經濟、社會融合發展的一張響亮的名片，已連續13年成功舉辦，累計簽署42項交流合作備忘錄，為兩地市民帶來了實實在在的福祉。

台北市長蔣萬安與上海市長龔正在見證MOU簽署後，合影留念，蔣萬安還邀請龔正在舞台上一起自拍合照。（台北市政府提供）

龔正指出，今年雙城論壇以「新趨勢、新發展」為主題，寄託兩市對進一步攜手推動滬台經濟社會融合發展的共同期許，也承載著兩岸同胞對兩岸關係和平發展的共同心願。

針對兩岸關係發展，龔正稱道，兩岸同胞血濃於水、手足情深，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸民眾的共同心聲，「我們將以更開放的姿態、更務實的舉措，讓更多的台灣同胞來大陸走一走、到上海看一看，為廣大台胞台企，尤其是台灣的青年人，在上海發展提供更加有力的幫助」。

龔正強調，我們相信民族復興國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活，我們也相信，歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創，只要我們和舟共濟、共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。