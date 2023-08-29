台北市長蔣萬安與上海市長龔正會面：兩岸關係要爭取和平雙贏

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正在中國大陸上海市訪問的台北市長蔣萬安與上海市長龔正會面時說，兩岸關係要務實面對發展，更要和平爭取雙贏。

據台北市政府發布的新聞稿，前往上海出席雙城論壇的蔣萬安星期二（8月29日）在接連參訪洋山深水港及上海老港生態環保基地之後，於當天晚上與龔正會面。

蔣萬安說，上海在歷史上是現代化很早的城市，歷程與台北有許多相似之處，即都經歷了帝國主義的侵略，並都有為民族榮光奮鬥的體現。

蔣萬安表示，台北一直是台灣反對殖民統治的動力所在，市定古蹟台灣新文化運動紀念館所紀念的正是包括蔣渭水在內的一群年輕人努力對抗殖民統治的民族精神。當時有許多民運人士也都到大陸來接受教育。由此可見，兩岸、上海和台北雙城的關係，「始終都是與大時代緊密關聯的，歷史是延續的，而現實是發展的」。

蔣萬安（左）抵達上海後，由上海市副市長華源（右）親自接機，兩人握手致意。（台北市政府提供）

他表示，雙城論壇以及兩岸的互動，無非都是基於可以對話的歷史條件以及文化脈絡，因此若要往前邁進，就要在現實中隨時調整腳步、因應對策。

蔣萬安也引述台灣已故前總統蔣經國稱：「時代在變，環境在變，潮流也在變。」台灣歷經快速的政治開放、社會進步、經濟建設，中國大陸也有靈活的改革開放，連帶兩岸關係有突破性的進展，在經濟、社會等許多方面都逐步展開正向交流。由此顯示，「在兩岸關係上要務實面對發展，更要和平爭取雙贏」。

他最後感謝上海市府的熱情接待。隨後，蔣萬安與龔正互相致贈禮品，蔣萬安將春池玻璃瓶致贈龔正，表示通過玻璃的回收、再製，讓原本已經廢棄的玻璃，重新賦予「傳承、創新、綠能」的精神，也代表兩市追求永續城市的共同目標。

蔣萬安與龔正互相致贈禮品。（自由時報）

雙城論壇將於星期三（30日）上午9時在上海國際會議中心登場，蔣萬安和龔正將分別致辭，兩市將簽署減碳永續、會展產業、羽球運動等三項合作備忘錄。