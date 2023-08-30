雙城論壇｜兩岸如江河行舟　台北市長蔣萬安倡「雙城好、兩岸好」

上海、台北城市論壇（雙城論壇）今（30）日上午於上海國際會議中心登場，台北市長蔣萬安致詞時，5度提「雙城好、兩岸好」，並從台灣前「國防部長」俞大維、作家張愛玲來談及上海與台北之間的連結，並指兩岸關係「恰如江河行舟」，籲記取過去大時代對個人命運的衝擊，就可以珍惜、了解、理解到和平的可貴。



蔣萬安自言，這趟雙城論壇能順利舉行，並不是想當然爾的容易，「我們必須克服彼此分歧、創造可以對話的空間，然後尤其重要的是，我們願意對話，願意在不平靜的兩岸關係之下，找尋可以對話、共享的價值」。

台北市長蔣萬安（左）29日飛抵上海，上海方由副市長華源代表接機。（台北市政府提供）

蔣萬安首先讚揚上海是一座了不起的城市，再稱台北是一座非常獨特的城市，指兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能夠持續秉持理性、開放、進步的原則往前走，且持續維持雙城的論壇、各項交流合作領域，相信「雙城好、兩岸好」的期待必定可為。

蔣萬安談及，在來上海之前，他在台北參加俞大維先生紀念展，其家族幾乎是半部中國現代史縮影，俞大維曾在上海讀過聖約翰大學，抗戰時期投筆從戎，是抗戰勝利幕後英雄，甚至參加過823砲戰受傷，從上海到台北，這是大時代的命運、個人際遇的選擇；而來到上海，也讓他想起另一位上海人對台灣台北的影響，就是從台北紅回上海的作家張愛玲，張愛玲是在孤島上海成名，後來卻在台北出版全集，紅遍華人世界，在中國改革開放之後，從台北紅回上海，自己談到的這些都是信守捻來可想到現代史上台北與上海的關係、連結。

蔣萬安過去曾在競選台北市長期間，指雙城論壇要在解放軍不再擾台、對台灣釋出善意，且雙方地位對等的前提下，才有舉辦的意義。（Facebook／蔣萬安）

蔣萬安表示，大時代會影響個人的命運，但個人的選擇會影響生命的價值和意義，這牽涉到一座城市要做些什麼，或一座城市在大時代要扮演什麼角色，可以影響時代的巨輪，台北和上海在這樣大時代歷程過程，是不斷往前進的雙城。而身為雙城首長之一的他，和上海市長龔正一樣，都渴望在大時代裡，把城市治理做好，所以今天雙城論壇的主題設定為「新發展、新趨勢」，同時聚焦在低碳永續、數位經濟及智慧醫療的原因，相信每一座城市都必須要趕上世界潮流、搭上發展列車，才能夠為市民朋友創造福祉。

蔣萬安認為，但台北和上海的雙城論壇，又不僅僅是城市治理的角色，雙城論壇更在兩岸關係中，具有重要關鍵性的指標意義，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該是過盡千帆皆不是，但也不應該一相情願地認為輕舟已過萬重山，在困難中找尋方向、在迷霧中冷靜思索，所以他講「雙城好、兩岸好」。

蔣萬安強調，特別在這時候，我們更要重視、且珍惜這樣的論壇，務實對話、理性對話、誠懇對話，當雙城能夠記取過去大時代對個人命運的衝擊，我們就可以珍惜了解理解到和平的可貴，當雙城能夠成功的化解分歧、消弭對立，雙贏所產生出來的連帶效益，將無可限量。最後，再一次強調「雙城好、兩岸好」，「我們要耐心，更要有信心」。