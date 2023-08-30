01獨家｜港姐亞軍王怡然父母疑騙財　苦主：王曾任教職工肯定知情

撰文：陳進安
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2023香港小姐競選決賽日前經已圓滿結束，但卻餘波未了，其中亞軍王怡然被網民爆料，指其父母王召軍與王倩在內地經營的補習社「漢普森英語」經營不善，疑拖欠員工薪金及騙取家長學費逾千萬元。

周三（30日），來自天津的苦主吳女士向《香港01》透露，其4年前與該補習社簽約，開始讓兒子以線下一對一方式接受培訓，但前年卻突然被通知改為線上課程。她隨即拒絕並要求退還剩餘的課時費用，達2.2萬多元（人民幣．下同），但負責人卻失聯，她遂訴諸法律。目前，公安機關已受案，但遲遲沒有受案結果。

吳女士更透露，王怡然本人亦曾為漢普森英語的教職工，認為其對父母的詐騙行為完全知情；她又批評王氏夫婦是害完家長後讓女兒出來賺錢，殊不知可能要賠上女兒的前途來為他們當初不知廉恥的決定買單。

吳女士表示，她於2019年8月21日與天津市漢普英語培訓學校有限公司簽訂了《小班課合同》，協議明確約定一對二教學、課時144節，但未開課前轉為一對一、課時104節。她繳納了總費用42560元。後來，她又在2020年4月17日購買漢普森旗下的布拉英語線上一對一課程，36節，並繳納了總費用為人民幣3998元。

截至2021年8月23日，吳女士兒子還有課時52節未上，布拉英語則有課時8節未上，皆為一對一課程，未上課時總費用為人民幣22374元。然而，2021年8月22日23時52分，她接到天津市漢普英語培訓學校有限公司班主任Kevin的通知，指課程被改為線上課程。

由於這與《小班課合同》中約定的線下一對一方式嚴重不符，吳女士於是立刻表示不同意此次改動，並要求立刻退還剩餘課時費用共計22374元費用。可是，她多次聯繫對方退費負責人，均處於失聯狀態，認為其存在嚴重違約行為。

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吳女士2021年8月25日作出起訴，請求天津市和平區人民法院判令被告王召軍與王倩立即返還《小班課合同》中未兌現課時費用。法院認為，該案不屬於經濟糾紛案件，而有經濟犯罪嫌疑的，應當裁定駁回起訴，將有關材料移送公安機關或檢察機關。判定被告涉嫌刑事犯罪。而據吳女士透露，公安機關雖已受案，但遲遲沒有受案結果。

另一方面，除了被指騙取家長學費，王召軍、王倩還被指控拖欠員工薪金。據吳女士提供的微信聊天截圖顯示，一名漢普森英語員工對事件毫不知情，同時被拖欠工資，因此直言感到精神崩潰，還呼籲家長盡快維權。

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王召軍夫婦一事持續發酵，日前，自稱前員工的內地網民在小紅書上爆料，指王召軍、王倩成立的北京漢普在線文化發展有限公司在2021年因經營不善倒閉，400多名家長「被卷走幾千到十幾萬不等」，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢」。

據企查查顯示，北京漢普在線文化發展有限公司狀態為「經營異常」，同時被列「失信被執行人」。

對於王氏夫婦在這節眼點讓女兒參選香港小姐，最後引發風波，吳女士表示，有因必有果，他們也得為自己做過的事兒承擔後果，「當初坑害家長，現在以為人不知鬼不覺的讓女兒出來賺錢，殊不知可能要賠上女兒的前途來為他們當初不知廉恥的決定買單」。

她怒斥，香港不是法外之地，這樣的「老賴」父母還敢讓女兒走到台前，簡直是對他們這些受害家長的侮辱，是對法律的公然挑釁。

王怡然是新任港姐亞軍。（梁碧玲 攝）

吳女士更透露，王怡然本人也曾任教職工，從採訪來看，她對父母的詐騙行為完全知情，「哪有什麼誤會？她是參與其中了......如果說家長們的正常訴求發聲是『網暴』，那她就應該接受這份網暴，欲戴皇冠必承其『重』，重是良心的譴責是法律的制裁！」

據吳女士提供的照片顯示，王怡然出現在漢普森英語的影片中，下方介紹為：「線上北京中教老師Lynn，雅思口語8分，母語發音，專業且活潑，快來預約Lynn老師的線上課吧。」

吳女士最後表示，受害家長很多是70後、80後，還是對TVB有情懷的一代人，而香港小姐是香港最大型的選美活動，一直以來的宗旨是「美貌與智慧並重」，質疑王怡然是否能代表，「港姐沒有背調（背景調查）嗎？事前失職失察，事發包庇即是縱容......連TVB都應該一起被抵制！」

值得一提的是，2021年7月24日，內地教育界開始教育雙減。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，「教育雙減」政策宣布落地，影響的不只九年制義務教育的學生、老師跟家長，還有內地的萬千補教業者。

點擊睇王怡然（Lynn）照片：

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