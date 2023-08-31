颱風蘇拉｜一文睇清通關口岸、深圳景區商場、外賣平台最新安排

超強颱風蘇拉持續逼近，中央氣象台預料，蘇拉明日（9月1日）下午至夜間在廣東惠來至香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。



蘇拉來勢洶洶，但無阻港人周末北上玩樂的決心，不少人關注各大口岸在8號風球下的安排，以及深圳市各大景區、商場會否如常開放。據了解，若懸掛8號風球或以上，只有落馬洲及皇崗口岸維持正常服務。深圳市口岸辦回覆則稱，只要各口岸沒有因颱風「封關」，旅客仍可正常出行。



據了解，近十年深圳地鐵除2018年山竹颱風和疫情外，即便是2013年天兔颱風都未曾停駛過。2018年山竹颱風，全深圳停市停業停課停運，市民們趕著去超市搶購，商場當時仍照常開放。

口岸安排

香港方面，據以往經驗及了解，若懸掛8號風球或以上，只有落馬洲及皇崗口岸維持正常服務。

深圳市口岸辦回覆查詢稱，只要各大口岸沒有因颱風「封關」，旅客仍可正常出行。旅客可關注微信公眾號「深圳口岸發布」即時了解各口岸最新安排。

香港入境事務處回覆查詢稱，若懸掛8號風球或以上，只有落馬洲及皇崗口岸維持正常服務。（余俊亮攝）

深圳各大景區

大梅沙海濱公園：大梅沙海濱公園於8月30日12：00時起臨時閉園，閉園期間不接待任何遊客。開園時間另行公告。

玫瑰海岸文化旅遊度假區：度假區於8月30日起臨時關閉，開放時間另行通知。已預訂門票的遊客如未入園，可選擇通過原購票渠道申請全額退款，或改期至恢復營業後任意時間遊玩。

雲海公園：雲海公園於8月31日關閉，閉園期間雲海專線也同步停運，各位遊客請勿前往。

深圳博物館：深圳博物館歷史民俗館、古代藝術館、東江游擊隊指揮部舊址館，自8月31日中午12時起至9月1日下午6時暫停開放。已預約但未進館觀眾的預約碼7天有效，可憑原預約碼及有效身份證件在一周內進館參觀。

深圳市仙湖植物園：8月31日不再對外售驗票，並採取閉園措施，開園時間另行通知。

深圳市城市管理和綜合執法局：經深圳市三防辦會商研判，市三防指揮部決定於8月31日8時將全市防颱風應急響應升級為二級應急響應。根據指引，全市公園暫停遊園，請市民遊客有序撤離公園。同時，公園停車暫停線上預約。

商場安排

8月31日上午8時，深圳市應急管理局啟動防颱風二級應急響應，包括停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。加固或者拆除易被風吹動的搭建物，人員切勿隨意外出，應盡可能待在防風安全的地方，確保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人員及時轉移。

不過就近十年颱風的經驗，包括2013年玉兔颱風和2018年山竹颱風，深圳大部分商場並未因颱風關閉。

第九號颱風蘇拉已經逼近廣東。(深圳發布)

外賣平台

每逢颱風或惡劣天氣，內地各大外賣平台均有應對方案。美團外賣對於因特殊天氣造成的異常訂單，如超時訂單、用戶差評訂單予以免責剔除；對受到天氣影響的區域，將延長配送時長、縮小配送範圍，並將根據天氣情況的實時變化，對部分無法取餐區域暫時停止配送服務。用戶可在官方App、微信公眾號關注及時了解最新資訊。

9月1日7時後廣深港高鐵列車停運

鐵路部門計劃對杭深線、京港高鐵、廣深城際、廣深港高鐵、穗深城際、京九線等線路運行的部分列車採取停運措施。8月31日，深圳鐵路往返廣州、潮汕、梅州、廈門、福州、上海等方向的240餘趟列車停運。具體受影響列車以「鐵路12306」網站、App及車站公告為準。

8月31日16時後途經杭深線（廣東段汕尾以東）、梅汕線、漳龍線列車停運。9月1日杭深線（廣東段）、京港高鐵（廣東段）、梅汕線、莞惠城際列車、漳龍線全天停運。

9月1日7時後京九線，16時後廣深城際、廣深港高鐵、穗深城際、廣深普速線列車停運。

9月2至3日杭深線（廣東段）、梅汕線、京港高鐵（廣東段）、莞惠城際、廣深城際、廣深港高鐵、穗深城際、廣珠城際、深湛線、佛肇城際、京九線、漳龍線、廣深普速線列車全天停運。

9月4日深湛線列車全部停運，廣珠城際15時前列車停運。