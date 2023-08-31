颱風蘇拉｜廣東進入「危險半圓」引熱議　網民最關切需不需返工

颱風蘇拉即將登陸廣東沿海地區，不少省份將受影響，目前已有11市宣佈延後開學至9月4日，廣州、汕尾、汕頭等市相繼發佈「五停」公告（停課、停工、停產、停運、停業）。據廣東氣象最新消息，廣東已自東向西進入颱風蘇拉的「危險半圓」內，提醒市民做好防護準備。網絡亦掀起不少討論，網民最關切放不放假、需不需返工。



據廣東氣象台介紹，蘇拉是個小而強的颱風，中心風力強，8級大風半徑190km（杜蘇芮最強時8級半徑300km），12級大風半徑70km（杜蘇芮90km左右），云牆密實，中心登陸及掠過地方風力很強，降雨強度也大，風雨沿颱風中心向外衰減比較明顯。

廣東氣象台表示，據當前最新的颱風路徑預測，明天（9月1日）凌晨起，廣東省自東向西進入颱風的「危險半圓」範圍，風大雨急，請務必在颱風影響前，做好各項颱風防範準備工作。敬畏自然，提前防災，主動避災。

廣東進入颱風蘇拉的「危險半圓」。（廣東氣象台）

廣東氣象台指，一般說來，颱風前進的右側，即颱風的右半圓內風力較強，是颱風強風區的進擊範圍。左側雖然風力會比右側小一些，但其風雨影響仍不可小覷。網絡亦掀起關於「危險半圓」的討論，網民在表示「瑟瑟發抖」之餘，多關切放不放假、需不需返工等：

「刮風可以忍，不要特大暴雨就行」



「不會回馬槍吧這路徑太像了」



「珠海在危險半圈啊」



「深圳也在。那明天還要上班嗎？」



「颱風在地圖上看是順時針旋轉還是反轉的？」



「放假嗎就問」



「蘇拉，你來真的嗎？」



「深圳瑟瑟發抖」



「他老人家兜了一圈，走了幾個直角，看不懂，只希望大家都沒事平安」



截至8月31日16時，廣州11區均已發布颱風藍色預警信號。（南方都市報）

「危險半圓」（dangerous semicircle）是因熱帶氣旋因移動快速而產生的風場不對稱現象。按前進方向把熱帶氣旋分成左右兩半，北半球熱帶氣旋的右半圓的風向與前進方向相同，令風速疊加，因而稱為危險半圓。左半圓風向與前進方向相反，令風速抵銷，故稱為可航半圓（navigable semicircle）。南半球則相反，左面為「危險半圓」而右面為「可航半圓」。此外北半球熱帶氣旋高速向西至西北移動時，其右半圓有機會與副熱帶高壓脊或季候風重疊（南半球風暴則為左半圓），導致風勢進一步加強，風力結構更為廣闊。

據最新消息，根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於8月31日18時，將防風Ⅱ級應急響應提升為防風Ⅰ級應急響應。