中國疫情後首個暑假旅遊復蘇？出入境人次超過8241萬

中國放寬新冠疫情管制、重開國門後的首個暑期，共錄得超過8200萬人次出入境，出入境流量同比大幅增加。其中，港澳台居民3246萬6000人次，環比增長12.82%



《澎湃新聞》引述中國國家移民管理局資料報道，自7月1日至8月29日，全國公安機關出入境管理機構共簽發普通護照342萬本、往來港澳台通行證及簽注1858萬5000本次，環比分別上升7.1%和27.5%。

全國邊檢機關共查驗出入境人員8241萬3000人次，日均139萬7000人次，環比增長19.88%。其中，大陸居民4119萬人次，環比增長26.24%；港澳台居民3246萬6000人次，環比增長12.82%；外國公民506萬人次，環比增長22.31%。

8月27日下午，福田口岸逼爆人潮。（facebook截圖）

同時，暑期共查驗出入境交通運輸工具411萬9000架（艘/列/輛）次，日均查驗7萬架（艘/列/輛）次，環比增長6.85%。

中國國家移民管理局新聞發言人介紹，為應對暑期「辦證熱」和出境遊高峰，國家移民管理局部署指導各地公安機關出入境管理部門科學部署警力，增開辦證視窗，延長服務時間，最大限度滿足民眾旅遊、留學等辦證需求。同時，對因重要商務活動、參加重要會議以及赴境外就醫等緊急事由需出境的，為申請人提供加急辦證、集中辦證等服務。

上海夜經濟吸引許多外國和中國旅客。（視覺中國）

發言人介紹，全國邊檢機關按照國家移民管理局統一部署，通過優化勤務組織、及時發布通關提示指引、開足邊檢查驗通道、加強出入境客流疏導等多項措施，全力保障暑期口岸通關順暢。深圳、珠海等地邊檢機關還加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對暫態客流高峰，確保了口岸通關安全有序。

中國文化和旅遊部辦公廳8月10日宣布恢復第三批中國公民出境團隊旅遊業務後，出境團隊遊目的地由60個擴展至138個，出境遊的進一步放開，旅遊市場再迎利好。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

