颱風蘇拉或正面襲深圳多地嚴陣以待　汕尾珠海共轉移近19萬人

中央氣象台今日（1日）早上預測，颱風蘇拉將於今日夜間到明日（2日）上午，在廣東惠東到台山一帶沿海登陸，也不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能，颱風紅色預警繼續發布。



廣東多地已經提前停課停運。深圳等城市已經嚴陣以待，防禦措施全面升級，漁船紛紛回港避風。其中汕尾全市更將轉移10萬人。



深圳地鐵已開放前海灣站、福田站、桂灣站等地鐵站點作為緊急避險場所。（深圳地鐵）

蘇拉將正面襲擊深圳市，或在深圳市100公里範圍內移過。全市進入颱風緊急防禦狀態。深圳市氣象台1日清晨6時將全市颱風黃色預警信號升級為橙色，預計受蘇拉影響，深圳市平均風力將達到10級以上（或陣風12級以上）。全市中小學、幼兒園和托兒所全日停課。

深圳市8月31日晚上召開全市防颱風工作部署安排會，會議指出，要嚴格執行涉險人員轉移硬要求，落實防颱風「六個百分百」等要求，採取有效措施，確保居住在工棚、鐵皮房、老舊危房、危險邊坡、風暴潮高危區等風險區域人員全部轉移到位、妥善安置。機場、高鐵、地鐵等交通樞紐要嚴格落實三防預案，提前做好停航停運和旅客轉移疏散準備。

蘇拉將正面襲擊深圳市，或在深圳市100公里範圍內移過。（深圳電視台）

深圳電視台報道指，8月31日下午4點後途經杭深線（廣東段汕尾以東）、梅汕線列車停運；9月1日杭深線（廣東段）、京港高鐵（廣東段）、梅汕線、全天停運；上午7點後京九線，下午4點後廣深城際、廣深港高鐵、廣深普速線列車停運。

深圳地鐵已開放前海灣站、福田站、桂灣站等地鐵站點作為緊急避險場所，供車站附近施工單位建設工人以及街道相關緊急安置人員避風躲雨。

汕尾珠海共轉移近19萬人

廣東多地也嚴陣以待，汕尾全市將轉移10萬人。有學校被改為臨時宿舍，設置床鋪等物品供人暫住。

珠海方面，截至8月31日晚，已有近1.4萬應急救援人員處於備勤待命狀態，正準備近9萬名臨險人員轉移安置工作。

潮州全市開放應急避難場所1206處。截至8月31日下午，共轉移安置危險區域群眾近1.7萬人。

廣鐵集團8月31日通報，鐵路部門安排8月31日至9月3日停運列車3975列，其中動車組3540列，普速旅客列車435列。

廣州南沙客運港至珠海海島航線於8月31日—9月5日暫停營運。南沙客運港至香港中港城航線8月31日18時—9月3日8時所有航班暫停營運。珠海九洲港至深圳蛇口、香港市區、深圳機場碼頭等航班於8月31日下午起停航。汕頭廣礐輪渡航線、汕頭內海灣遊船航線同時停航。

除了廣東外，目前福建也已經轉移10萬餘人。漳州、泉州兩市推遲中小學及幼兒園秋季開學時間至9月4日。