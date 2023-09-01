颱風蘇拉｜風級達14-16級　或成1949年以來登陸廣東最強颱風前5名

颱風蘇拉或將登陸廣東，中央氣象台預測登陸時的風級為14-16級。內媒《澎湃新聞》報道指，如果按照中央氣象台預報強度登陸，蘇拉可以進入1949年以來登陸廣東的颱風強度前10強之列，甚至可以沖擊前5名。



在8月31日，中央氣象台為蘇拉發布今年第二個颱風紅色預警，上一個是超強颱風「杜蘇芮」。

颱風紅色預警為最高級別的颱風預警信號。報道指，颱風紅色預警信號意味著「6 小時內可能或者已經受熱帶氣旋影響，沿海或者陸地平均風力達12 級以上，或者陣風達14 級以上並可能持續」。報道稱，12級風在陸地上非常少見，可以吹跑汽車、將大樹連根拔起，在海上也能掀起滔天巨浪。

中央氣象台預計，蘇拉將於9月1日夜間到2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，45-52米/秒，14-16級）。（中央氣象台）

中央氣象台9月1日早上預計，蘇拉將於9月1日夜間到2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，45-52米/秒，14-16級），也不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能。

報道指，如果按照中央氣象台預報強度登陸，蘇拉可以進入1949年以來登陸廣東的颱風強度前10強之列，甚至可以沖擊前5名。

1949年以來登陸廣東的颱風之中，以2014年的威馬遜（Rammasun）的風級最強，為17級以上。（中央氣象台）

據中央氣象台官方微博資料，1949年以來登陸廣東的颱風之中，以2014年的威馬遜（Rammasun）的風級最強，為17級以上；2017年的天鴿（Hato）則排第六，風級為15級。