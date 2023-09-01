颱風蘇拉｜危險半圓橫掃香港和深圳　深圳灣口岸暫停通關

今日（9月1日）10時56分，據《深圳市防颱風防汛緊急動員令》，9月1日下午深圳全市範圍內實行「五停」，其中16時起停工、停業、停市，19時起停運，31日下午已開始停課。

除搶險人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。深圳市開放全部避險場所供群眾避風避險。

除深圳之外，廣東汕尾、揭陽、汕頭、惠州、珠海、中山等沿海城市陸續宣布實行「五停」。



21時40分 深圳市人民政府口岸辦公室宣布，深圳灣大橋全線封閉通行，經深港兩地協商，自公告發布之時起，深圳灣口岸暫停通關服務，直至另行公告。

19時36分 深圳發布指出，香港大學深圳醫院、北京大學深圳醫院、中山大學附屬第八醫院、廣州中醫藥大學深圳醫院、深圳平樂骨傷科醫院（坪山中醫院）等多所醫院相繼發佈停診公告，將於9月1日（週五）下午16:00暫停普通門診服務，急診、住院服務正常開展，實行24小時接診，門診恢復時間將根據颱風預警等級另行通知。

18時20分 國家海洋預報台將風暴潮警報升級為紅色，並同時繼續發佈海浪紅色警報。這是今年針對颱風引發海洋災害發佈的首份風暴潮、海浪雙紅警報。根據實況資料，超強颱風蘇拉的「危險半圓」將橫掃香港和深圳。

「危險半圓」（dangerous semicircle）是指因熱帶氣旋因移動快速而產生的風場不對稱現象。按前進方向把熱帶氣旋分成左右兩半，北半球熱帶氣旋的右半圓的風向與前進方向相同，令風速疊加，因而稱為危險半圓。

廣東進入颱風蘇拉的「危險半圓」。（廣東氣象台）

颱風蘇拉｜廣東進入「危險半圓」引熱議 網民最關切需不需返工

17時30分 深圳地鐵指出，因16時全市起停工、停業、停市導致深圳地鐵各線站點客流較大，為保障市民乘客安全回家，深圳地鐵已提前安排高峰列車上線服務，並將在確保運行安全的基礎上，視現場客流情況，進一步延長列車服務時間。

有網民抱怨，16時才停工，僅3小時地鐵就要停運十分不合理。

15時47分 《央視新聞》報道，9月1日中午12時，國家防總將針對廣東的防汛防颱風三級應急響應提升至二級，維持針對福建的防汛防颱風三級應急響應和針對上海、江蘇、浙江、海南的防汛防颱風四級應急響應。

15時00分 廣東省公安廳、省交通運輸廳宣布，9月1日19時起，對深圳市（含深汕特別合作區）全域高速公路入口實行臨時封閉交通管制，解除交通管制時間另行通知。

14時30分 皇庭廣場、Coco Park、萬象城、卓悅中心回覆《香港01》記者稱，商場將於下午4時起關閉。

14時17分 據「汕尾發布」消息，汕尾陸豐市一間KTV娛樂場所違反政府發布停業公告擅自營業。目前該家娛樂場所已被公安機關依法查封，相關人員被帶回公安機關接受調查。

14時06分 據央視報道，因受颱風「蘇拉」影響，蓮花大橋將封閉，經珠澳兩地口岸管理部門協商一致，橫琴口岸將於9月1日15:10起暫停通關服務。橫琴口岸恢復通關服務時間另行通告。

14時00分 深圳市氣象台下午2時發布颱風紅色預警信號，預計蘇拉未來12小時內將近距離嚴重影響深圳，風力將達12級以上。

13時50分 廣東汕尾、揭陽、汕頭、惠州、深圳、珠海、中山等沿海城市陸續宣布實行「五停」。

惠州市三防指揮部發布《告市民一封信》，指9月1日7時起，全市範圍內將實行「五停」措施。請全體市民盡可能留在安全堅固的室內，做到「人不出門、車不上路」。

汕尾市三防指揮部計劃於9月1日零時起到防颱風Ⅰ級應急響應結束之前，在全市範圍內實行「五停」措施。

8月31日，在廣東省汕尾港避風塘，漁船歸港避風。（新華社）

汕頭市三防指揮部決定於8月31日23時至9月1日23時，在全市範圍內實行「五停」措施。

揭陽市三防指揮部定於9月1日0時至9月2日6時，在全市範圍內實行「五停」。

中山市於2023年9月1日12時起在全市啟動防颱風I級應急響應。9月1日下午在全市範圍內實行「五停」，其中16時起停工、停業、停市，19時起停運，8月31日已開始停課。

珠海市三防指揮部決定於9月1日13時起將防風Ⅱ級應急響應升級為I級，逐步實施「五停」。其中自9月1日22時起，全市實施交通管制，非應急救援車輛禁止上路，全體市民務必留在安全場所，做到「人不出門、車不上路」。解除時間另行通告。

9月1日下午深圳全市範圍內實行「五停」，其中16時起停工、停業、停市，19時起停運。（新華社）

13時35分 9月1日晚上7時起，深圳地鐵全網各線路所有列車和車站停止服務，各線路末班車將從各線兩端站點陸續發出，發車時間為下午5時至5時30分。各站末班車發出後，車站將只出不進。

12時50分 深圳市氣象台宣布，將於9月1日下午2時將全市颱風橙色預警信號升級為紅色，是「山竹」過後時隔5年再次發出颱風紅色預警。

12時11分 深圳鐵路部門決定9月1日11時10分起，對進出深圳地區所有車站的列車全部停運。 預計9月2日18時起，部分列車逐步恢復運行。具體列車停運、開行資訊，請以車站公告為準，也可登錄「鐵路12306」網站（手機APP）以及鐵路官方微博查看資訊。

12時09分 深圳卓悅中心則回應記者稱，目前照常營業，但有計畫下午4時歇業，「具體情況還要等通知。」，深圳萬象城和壹方城則未能接通。

深圳卓悅中心平日不時聽到廣東話的交談聲，大部份食肆大排長龍。（歐陽德浩攝）

11時53分 《香港01》記者致電深圳皇庭廣場，客服人員指出目前廣場仍照常開放未收到停市通知。深圳福田口岸Coco Park同樣回應稱，目前還未收到停業通知，商場照常運營。

10時56分 深圳市防汛防旱防風指揮部指出，根據氣象、水文、海洋部門預測，超強颱風「蘇拉」將於9月1日夜間在深圳市或附近登陸，預計9月1日下午起對深圳市造成嚴重風雨影響。為做好超強颱風防禦工作，堅持人民至上、生命至上，經市委、市政府研究決定，深圳市於2023年9月1日12時起在全市啓動防颱風和防汛一級應急響應。

超強颱風蘇拉來勢洶洶。（微博）

請民生保障單位和各搶險救災隊伍，採取強有力措施做好供水、供電、供氣、消防、交通、通信和民政、醫療防疫、食品供應等工作。

當前，深圳市防颱風和防汛形勢非常嚴峻，請全市廣大幹部群眾堅決按照國家防總和省委省政府、市委市政府的部署，全民動員、眾志成城，奮力打贏超強颱風「蘇拉」防禦攻堅戰，確保人民生命財產安全和城市安全。

《香港01》與深圳《讀特新聞》合作，即時提供深港兩地第一手的颱風蘇拉訊息：專頁「颱風蘇拉來襲，深港組團防禦」