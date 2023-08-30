日政客：中國遊客入境需飲核廢水吃福島海產　｢香港遊客也說好吃｣

日本兩名政客近日在一檔電視節目中聲稱，中國遊客入境日本要先飲福島核廢水、再吃福島海產，引發廣泛關注。有內地網民稱他們的笑聲和語氣「好像日本侵華時的嘴臉，無恥至極。」，亦有人因此呼籲不要前往日本旅行。



據電視節目片段顯示，針對「中國全面禁止日本海產進口」，日本兩名政客提出要對中國遊客進行報復。前大阪府知事橋下徹稱，中國遊客若入境日本，不僅要飲用核廢水還要吃福島海產，「每人吃夠10個福島扇貝才允許入境，再直播他們狼吞虎嚥的樣子，要邊吃邊說好吃，向全世界播出。」

橋下徹還說，「反正之前香港遊客過來，也說好吃的嘛。」、「吃吧吃吧，全部免費。」並稱中國遊客入境日本後，要先用巴士運到福島。

前宮崎縣知事東國原英夫也在一旁說，「這些是要在辦簽證之前完成的，中國人下飛機直接送到福島核電站。強迫中國人在福島的海裏游泳、表演跳水。」

東國原英夫並稱，「吃吧，大口吃吧，那麼多壽司都是福島產的，中國人快吃。」兩人講話期間多次傳出笑聲。

日本福島漁民抗議排核廢水入海。（視覺中國）

事件旋即引發內地網民熱議：

「別忘了侵華戰爭時期二鬼子比小日本更壞。」

「我就說這玩意兒喝多了影響智商吧！」

「原子彈都沒給它炸清醒了。」

「最好實施起來，這樣就不會有人去了！」

「所以那些國慶節假期要去日本旅遊的人，就要吃海鮮了吧？」

「風險提示：飲用核污染水會讓人滿嘴噴糞。」

「小鬼子都壞到這種程度了！做人要有骨氣，還去日本旅遊幹嘛呢？」

「那作為禮尚往來所有入境中國的日本人先拉到南京跪三天三夜大家覺得可行嗎？」

「確實，還是很多人去那邊旅遊，想破腦袋都想不通為啥中國人這麼軟肋。」

「這笑聲，這語氣，好像看到了日本侵華時的嘴臉，無恥至極。沒有辦法，很生氣，但是很多中國人真的不爭氣！」



公開資料顯示，橋下徹曾任大阪市市長、大阪府知事，是國政政黨日本維新會代表、地域政黨大阪維新會代表。2010年9月，曾首次到台灣進行經濟貿易訪問。東國原英夫，日本政治人物、搞笑藝人、演員與作家，曾任宮崎縣知事，2012年當選眾議院議員。

8月10日，文旅部公布，即日恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，國家名單中就包括日本。此外，針對日本將核廢水排入海洋，8月24日，海關總署宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的海產。