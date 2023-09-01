颱風｜74年來13個超強颱風登陸中港台　廣東超越福建最「招風」？

颱風，對香港以至整個南方沿海地區來講，都並不罕見。不過，今年的超強颱風「杜蘇芮」不僅襲擊福建沿海，更深入內陸，給北方地區也帶來暴雨，造成巨大災害，可見超強颱風的威力。



颱風年年有，威力真正達到最高級別——超強颱風的有多少？這些超強颱風又最容易「光顧」中國哪些地方？

74年來13個超強颱風登陸中港台

今年8月2日，颱風「卡努」給浙江沿海城市台州帶來大浪。（Getty/當代中國授權）

根據中國《熱帶氣旋等級》國家標準，超強颱風是中心附近風速不小於每小時184公里的颱風，這與香港採用的標準大致相同。

據統計，加上今年前不久在福建登陸的「杜蘇芮」，自 1949年至今，一共有13個超強颱風在中國登陸。

在2016年，有兩個超強颱風登陸中國，分別是「尼伯特」和「莫蘭蒂」，它們的路線也十分相似。（網上圖片）

值得留意的是，2014年的超強颱風「威馬遜」，曾3次強勢登陸中國，分別登陸海南、廣東和廣西，當中前兩次登陸都是超強颱風級別。除了前不久剛剛給中國多地帶來廣泛災害的「杜蘇芮」之外，對上一次登陸中國的超強颱風，是4年前的「利奇馬」。

當時「利奇馬」在浙江溫嶺登陸，之後一路深入到山東、江蘇等地，給當地帶來了嚴重影響。

至於港人近年印象比較深刻的颱風，例如「山竹」、「天鴿」，雖然當時也給廣東沿海帶來重創，不過它們在登陸中國時，已經由巔峰狀態的超強颱風級，減弱為強颱風級別。

中國哪些地方最容易受超強颱風襲擊？

那麼，中國哪些地方最「招風」？據統計，在1949年至2022年，廣東是最容易受颱風襲擊的地方，在這70多年裏，颱風在廣東登陸的次數高達 202 次，比第2名的台灣多出了 71 次。

據統計，在1949年至2022年，廣東是受容易颱風襲擊次數最多的地方。（網上圖片）

不過，台灣雖然受颱風襲擊的整體次數少於廣東，但更容易遭遇強颱風和超強颱風。以強度而言，台灣可以說是承受了更多傷害，為大陸擋住了不少颱風的襲擊。

因為台灣正好處於福建東面，這樣的地理位置讓它成為福建的天然颱風屏障。

據中國天氣網報道，在登陸福建的颱風當中，有70%以上是「二手颱風」，即是先登陸台灣，再登陸福建。這些二次登陸的颱風，再來到福建的時候，登陸強度明顯衰減，平均強度連降兩級。

例如，2016年的颱風「尼伯特」，在登陸台灣島時，仍是超強颱風級別，不過它在台灣島內，受到了將近4,000米高中央山脈的阻擋，威力被大幅削弱。

最終，「尼伯特」的風力強度連降4級，變身熱帶風暴襲擊福建。

不過，2016年的超強颱風「莫蘭蒂」則是近年的特例之一，它不僅繞過菲律賓，而且擦過台灣南部，在基本沒被削弱的狀態下，正面襲擊福建廈門，給當地帶來重創。

受超強颱風「莫蘭蒂」吹襲，廈門市大量樹木倒塌，房屋損毀。（網上圖片）

當然，並非颱風登陸地之外的地方，就一定免遭颱風影響。

譬如，最近「杜蘇芮」就是因為雲系覆蓋範圍比較大、強度強，而且影響時間長、範圍也廣，在登陸之後其殘餘的環流長時間維持，並北上深入內陸，令北方省份出現大範圍的大到暴雨。受颱風杜蘇芮影響，華北地區出現極端強降雨，致北京、河北等地嚴重暴雨：

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