中國最美夜市在哪？西雙版納星光夜市：美食、東南亞風情還能遊河

雲南，作為中國其中一個超人氣旅遊熱點一直深受港人歡迎，得天獨厚的環境及文化讓雲南擁有許多醉人的自然美景及人文景觀，像是玉龍雪山、麗江古城等。



既然説到雲南旅遊，西雙版納這個地方大家可絕對不要錯過！來西雙版納玩，星光夜市是必逛的景點，擁有「中國最美夜市」之稱的星光夜市結合獨特的宗教建築和人文風俗，滿是傣族風情，不用出國就能輕鬆體驗到泰國、老撾、越南等當地特色，讓人流連忘返。



「雲南小東南亞」西雙版納 體驗豐富多元民族氣息

相信大家對西雙版納這個地方一定不會感到陌生，前不久，在城中引起熱話的北上「旅行」4個多月的雲南野生亞洲象群，它們的棲息地正是西雙版納。

西雙版納位於雲南的西南部，鄰近有緬甸，而東南部則與老撾接壤，因此西雙版納亦是東南亞文化的聚集地，亦是「橋梁」，這裏聚居着10多個民族，其中以傣族的人口最多，是傣族的自治州。

西雙版納異域風情濃厚，隨處都可以看到傣族人民居住的竹樓、傣族佛寺佛塔、體驗傣族潑水節和品嘗竹筒飯等等，不用出國就能體驗各式各樣的東南亞文化特色，是個多姿多彩的地方。

每年正值傣族新年的時候，西雙版納景洪市湄公河畔都會舉行放孔明燈和蓮花水燈的大型活動，寄予思念及祝福，場面又美又壯觀。（視覺中國/當代中國授權）

西雙版納星光夜市 燈光璀璨的傣族傳統

入夜後的生活更為迷人，來西雙版納遊玩，星光夜市是絕對不能錯過的當地體驗。

星光夜市，全名為「告莊·星光夜市」，位於西雙版納的告莊西雙景，是大金三角洲最具規模及特色的夜市。每當夜幕降臨，迎接着的便是星光夜市的開業，星光夜市很美，四周燈光閃爍，仿佛在街區中鋪滿了金黃色的畫布，金光燦燦，遊客如織，十分熱鬧。

星光夜市位於西雙版納著名景點景洪大金塔下，與其相連的是湄公河，是一個集東南亞風情及創意商品於一體的特色夜市。（視覺中國/當代中國授權）

除了星星點點宛如繁星般的璀璨燈光，星光夜市的攤位上都懸掛着五顔六色的頂棚，從遠處看，整個星光夜市都開滿了一把又一把色彩鮮艷的油紙傘，充滿濃濃的東南亞風情，讓人仿佛置身於異國。

西雙版納星光夜市於2013年10月1日開業至今，從當初只有數百個攤位到現在已發展到3,000多個攤位，100間影樓，一年的觀光人次更高達800萬，成為了中國夜市之星。（視覺中國/當代中國授權）

作為全亞洲最大的夜市，星光夜市體驗豐富，有許多美味小吃和特色手工藝品在裏面擺賣，像是有菜包魚、手工香皂花、傣族服裝等等，讓人目不暇給。

除了品嘗美味的傣式美食，逛夜市又怎能少得了購物？在西雙版納星光夜市中可以購買到各式各樣精美的手工藝品，琳琅滿目的商品遍布在上千個攤位中，逛上一圈定有豐富收穫！

星光夜市活動豐富多彩，除了不用出國就能輕鬆體驗泰國、老撾、越南等多地特色外，夜市不定期還會上演精彩絕倫的民族歌舞表演，充分展現出西雙版納民族文化的多樣性及色彩，讓遊客大飽眼福。

西雙版納星光夜市中可以購買到各式各樣精美的手工藝品，琳琅滿目的商品遍布在上千個攤位中。（視覺中國/當代中國授權）

星光夜市歌舞升平，五光十色，吃喝玩樂樣樣具備，是夜遊西雙版納的最佳景點之選，鍾情東南亞風情的朋友千萬不要錯過，定要來星光夜市感受那份獨特的異域生活才不枉此行。

西雙版納星光夜市旁邊便是湄公河·六國水上市場，逛完夜市就可以乘坐遊船夜遊湄公河，五顔六色的燈光倒影在潺潺的水面上緩緩浮動，十分動人。

西雙版納星光夜市旁邊便是湄公河·六國水上市場，逛完夜市就可以乘坐遊船夜遊湄公河，五顔六色的燈光倒影在潺潺的水面上緩緩浮動，十分動人。（視覺中國/當代中國授權）

旅遊小資訊

告莊·星光夜市

地址：雲南西雙版納傣族自治州景洪市告莊西雙十景區（靠近景洪大金塔）

時間：街道全天開放，夜市於19:00-24:00開放

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