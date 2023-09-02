華為Mate 60 Pro有5G功能？美媒實測：網速超快，媲美最新iPhone

華為（Huawei）最近推出新款智慧手機，根據《彭博》（Bloomberg News）測試結果稱，華為新款手機的網速媲美蘋果最新系列iPhone機款，這款單價逾900美元的新旗艦智慧手機，頻寬近似於其他5G手機，在內地被盛讚是「從美國重重技術制裁中突圍」的一大突破。



《彭博》報道，這款Mate 60 Pro華為手機低調開賣，與華為往常新品推出時大肆宣傳很不一樣，但仍激起中國民眾愛國心，盼能突破美國制裁、展現中國科技實力。

《彭博》記者在香港搭配中國移動（China Mobile）無線網路的測試結果顯示，華為Mate 60 Pro智慧手機網速超過350Mbps，即每妙傳輸的百萬位元數（megabits-per-second）；以這支手機上傳影片至微博，速度更接近1Gbps，或每秒10億位元（Gb）。

Sanford C. Bernste分析師Mark Li指出，拆解後得知，這款手機之所以能達成高速，可能歸功於先進的封裝，以及其他導致額外功耗的步驟；這些晶片的成本也許比中國大陸境外來得高昂，但華為可能自行吸收。

Berenberg分析師Tammy Qiu和Meha Pau推測，Mate 60採用的射頻晶片（radio chip），應該是中國頂尖晶片製造商中芯所製，用的是14奈米或更先進的製程技術。

華為表示，Mate 60 Pro是「歷來最強大的Mate機款」，但未透露處理器規格或製造時地。使用者介面是以華為自家Harmony OS為基礎，未提及採用的無線標準。

華為Mate 60 Pro未發先售，上海旗艦店預約顧客排長隊。圖為2023年8月30日，上海南京路步行街華為旗艦店。（VCG）

華為新機使用麒麟9000S芯片？

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）認為，華為Mate 60採用的新5G晶片，可能是由中國晶片製造商中芯（SMIC）製造，「標誌著中國半導體進步的一大里程碑」。這款新旗艦機採用哪些無線傳輸所需的關鍵晶片，目前不得而知。

網路上流傳一張照片，過去Mate 40使用台積電製造的麒麟9000晶片，如今Mate 60 Pro則搭載產地寫着「CN」（中國製造）的麒麟9000S晶片，再加上自主研發的泰山CPU，以及鴻蒙操作系統，若真是「麒麟歸來」便代表了以下兩個重大意義：

1. 此為第一款中國完全自主知識產權的手機。

2. 表示美國對華科技全面絞殺和封鎖的失敗。

華為Mate 60系列手機使用自研麒麟芯片9000S。（VCG）

此前，《香港01》曾撰寫評論文章指出，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於8月30日結束其為期四天的訪華行，自評帶着樂觀心情離開中國。外界一般認為，雷蒙多此行為緩解緊繃的中美關係而來，或者為美方期待的11月APEC「習拜會」做鋪墊。然而，在雷蒙多離華的前一天，華為無預警開售Mate 60 Pro新機，其象徵的技術突破與地緣政治涵義，恐怕令雷蒙多五味雜陳。