中國立法明年元旦起實施《外國國家豁免法》 港澳適用

中國十四屆全國人大常委會第五次會議9月1日表決通過《中華人民共和國外國國家豁免法》，預定明年元旦起實施，港澳適用。



全國人大常委會法工委負責人解釋，外國國家豁免制度是指對涉及外國國家及其財產的民事案件，基於「一定原則不予管轄」，或者可在「特定情形下予以管轄」的專門制度安排。

負責人說明，一般情況下，屬地管轄是一國法院行使管轄權的基本原則；同時，輔之以其他一些必要的管轄原則。過去各國基於國家主權平等，「平等者之間無管轄權」的理念，普遍採取絕對豁免原則。不過1950年代以後，國家越來越多地以民商事主體身份參與國際經濟活動，為了保護本國公民和法人的利益，一些國家轉向實行限制豁免原則。

中共二十大上月在北京舉行。（新華社）

「可以行使管轄權」涉及的範疇，包含外國國家明示就特定事項或者案件接受管轄；進行商業活動引起的訴訟；因勞動或者勞務合約履行引起的訴訟；有關侵權行為引起的賠償訴訟以及仲裁相關事項等。

該負責人指出，該法關於中國法院可以行使管轄權情形的規定是較為嚴格的、特定的，並且與有關國際條約和國際通行做法總體上保持一致。

全國人大代表、北京市社會科學院法學所研究員馬一德曾受訪表示，實行限制豁免原則已成為國際立法的趨勢，但「立法缺失造成我國當事人權益無法通過國內司法機關獲得救濟，我國政府卻作為被告在外國法院被頻頻起訴，這遠遠落後於我國對外交往的實際需求，導致在國際交往中處於劣勢地位」。

馬一德認為，長遠來看，採取限制豁免原則將向外國投資者展示中國政府負責任的態度，為保護其投資提供穩定預期，助力中國新一輪對外開放，以及「一帶一路」倡議深化發展。

《外國國家豁免法》具有司法和外交雙重屬性 港澳也適用

全國人大常委會法工委負責人指出，因國家豁免屬於國家對外事務範疇，因此香港、澳門兩特區有責任適用或實施相關政策。

根據《外國國家豁免法》第三條規定，外國國家及其財產在中國的法院享有管轄豁免，本法另有規定的除外。意及，中國法院原則上不對外國國家及其財產行使管轄權，但符合該法規定情形的，即可行使管轄權。

同時，該法還規定外國國家財產享有司法強制措施豁免，因此除法律規定的情形外，中國法院亦不得對其採取司法強制措施。

負責人表示，外國國家豁免法是一部具有司法和外交雙重屬性的法律，該法的訂定一是有利於維護中國公民和法人合法權益，助力高水平對外開放；二是有利於貫徹國家主權平等原則，維護中國主權、安全、發展利益；三是有利於填補法律制度空白，加快完善中國涉外法律體系；四是有利於發揮司法審判在涉外領域的職能作用，提升涉外司法效能。