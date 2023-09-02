內地出台「史詩級」救市政策 市場為何依舊冷淡低迷

因應經濟低迷，內地在疫情後不斷推出各項刺激政策，最近接連推出的政策力度，更是被不少人稱為「史詩級」救市政策，全國大多數地方的調控政策已經回到2008年金融危機期間的寬鬆程度。但是觀察這些刺激政策的結果不難發現，市場反應一直相當冷淡。

A股在印花稅減半後僅維持了不到一天的行情，房地產與居民大件消費依舊低迷，市場似乎並沒有因為這些刺激政策出台而進入亢奮狀態，相反各項經濟數據仍然表現疲弱，悲觀情緒依舊在市場蔓延。而在疫情之前，但凡有寬鬆政策出台，市場都會立刻會做出反應，四處一片繁榮的鼓聲，有時候甚至政策越收緊市場反而越活躍。這次市場在刺激後表現和之前相比真的不一樣了。

為什麼會出現這種呢？一個根本性的原因可能是內外環境都已發生變化，在外，世界正進入一個逆全球化進程，以中美兩大經濟體為中心，國際產業鏈自中美關係緊張和新冠疫情以來一直在持續重組，更保守的去風險考慮替代了原來激進的投資行為。在內，受疫情後遺症和社會治理核心價值取向變化影響，經濟增長的傳統路徑正在顛覆，在對新情況建立新適應之前，人們對未來的預期，包括對宏觀經濟和家庭收入預期，都不一樣了；再一個原因可能現在的非金融類資產價格（特別是房地產）與社會槓桿水平已經很高了，資產價格推高雖然增加了社會存量財富，但是高槓槓下的經濟增長放緩卻惡化了人們收入增長速度與預期，吞噬了人們的消費支付能力，二者形成疊加效應，即便釋放出利好政策，也很難在社會引發共振，提升消費意願與消費能力。

中國經濟發展走勢受到外界關注。（新華社）

所以，怎麼讓政策產生更明顯的刺激效果呢？宏觀上政府徙木立信，把發展作為第一要務，久久為功搞活經濟，增加就業，保護民營，讓企業家與社會大眾重建對經濟未來的信心是一個辦法，微觀上完善社會保障機制，降低家庭和個人負擔，增加家庭資產和收入水平，讓人們願意消費、敢於消費、有能力消費是另一個辦法。不過，這都是基於增強內循環的辦法，在外循環上，為緩解逆全球化進程產生的衝擊，降低國際資本的投資疑慮和觀望態度，還需要與主要投資來源地和出口市場國家進行積極互動，包括經濟層面的互動也包括政治層面的互動，避免讓太過緊繃的政治關係進一步衝擊到經濟貿易。

以前，中美關係緊張，中國與日本等主要出口市場和投資來源地關係惡化，是影響經濟表現與信心的一個重要因素，這種情況正在發生變化，至少中美關係開始有限回暖，這是一個積極信號。內地之前出台的政策主要着眼於宏觀層面，坦率說在誠意與力度上距離社會刺激有效復甦都還有一定差距，因而效果有限，後期需要持續發力。最近出台的刺激政策開始着眼於微觀層面，比如通過提高個人所得稅專項扣除力度，調低存量房貸利率等降低家庭負擔，這是個比較積極的變化。現在政策方向總體是對的，只是冰凍三尺非一日之寒，融冰解凍自然也不可能一蹴而就，想讓社會信心的温度重升起來，市場再活泛起來，除了社會要有耐心，政府部門還得繼續添柴加火，需要更大的政策力度。