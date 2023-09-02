中國汽車出口穩坐全球第一　七部門：今年力爭實現銷量2700萬輛

中國工業和信息化部等七部門9月1日發佈汽車行業穩增長方案，提出2023年力爭實現全年汽車銷量2700萬輛左右，並提出多項措施，支持擴大新能源車消費，穩定燃油汽車消費等。



編按：海關總署數據顯示，上半年中國汽車整車出口234萬輛，同比增長76.9%，繼Q1汽車出口首次超越日本後，持續穩坐全球第一。其中，新能源汽車（電動車，下同）出口79.5萬輛，同比增長112.7%，成為中國躍升全球最大汽車出口國的最大助力。



中國汽車行業一度受新冠疫情影響，但目前產銷恢復迅速。（新華社）

據中國工信部網站，中國工信部等七部門星期五印發《汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年）》（簡稱《方案》）。其中提出，2023年汽車行業運行保持穩中向好發展態勢，力爭實現全年汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3%，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長約30%；汽車製造業增加值同比增長5%左右。2024年，汽車行業運行保持在合理區間，產業發展質量效益進一步提升。

2700萬輛左右的全年銷量目標，與中汽協此前的銷量預測較為一致。去（2022）年12月，中汽協曾預測，2023年中國汽車總銷量為2760萬輛，同比增長3%。其中，乘用車銷量為2380萬輛，商用車銷量為380萬輛，新能源汽車銷量為900萬輛。

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

《方案》也提出多項措施推動汽車行業穩增長，涵蓋汽車消費、出口、二手車消費等多個領域。

在汽車消費方面，《方案》共有七項舉措，包括支持擴大新能源汽車消費，落實好現有新能源汽車車船稅、車輛購置稅等優惠政策，抓好新能源汽車補助