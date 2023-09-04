核污水｜赴日旅遊降溫　北京旅行社：諮詢量大減　退單率達50%

內媒《時代周報》3日報道，北京一家旅行社的日韓線旅遊負責人表示，日本核污水排海事件發生後，赴日旅遊團的諮詢量大幅度減少，還出現了不少退單情況，退單率大概在50%。



日本排放核污水入海引發民眾不滿，成都有男子穿寫有「日本投降」字樣T-shirt看日系車展（點圖放大）：

報道指，雖然目前並沒有數據表明中國赴日遊客數在8月份大幅度下跌，但是不少從業者確實已經感受到了赴日遊的「降溫」。

北京一家旅行社的日韓線旅遊負責人胡偉表示，6月份國內剛剛恢復赴日旅遊個人簽證時，國內赴日旅遊人數曾出現過一個小高峰，赴日團體簽證恢復後，赴日旅遊人數再次上漲，「8月中旬的時候赴日遊產品賣得還是很好的，特別是國慶出發的高價團和9月份高性價比的赴日旅遊團」。

但是胡偉說：「8月24日，日本核污水排海事件發生後，赴日旅遊團的諮詢量大幅度減少，還出現了不少退單情況，退單率大概在50%。」

至於損失方面，胡偉表示，「退單的產品大概是兩種，一種是一萬二（人民幣，下同）左右的國慶期間出發產品，另一種是9月份出發的六千元左右的赴日遊產品。總體金額還是不小的。」

不過胡偉認為，從長期情況來看，還是會有不少國內遊客選擇去日本旅行，「一方面因為地理距離相對較近，另一方面日本旅遊資源相對豐富，對於遊客有較大吸引力，想去的還是會去」。