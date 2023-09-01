遼寧一海域海水黑如醬油？民眾質疑是日本核廢水　官方：藻類爆發

近日，多位內地遊客拍攝影片反映稱，遼寧營口一海域海水變成黑色，引發關注。有網民質疑是否與日本核廢水有關導致海水顏色異常。官方則回應稱，這是由於一種叫作滸苔的藻類植物大量生長所致，屬季節性現象。



影片顯示，沙灘附近的一大片海域海水呈黑褐色，捲起的海浪也是褐色。8月30日，發布影片視訊的趙先生表示，這是8月26日在營口鮁魚圈區山海廣場附近海域所拍攝，從來沒見過這樣的情況。

另一位遊客也在其影片評論區曬出孩子下海遊玩前後對比圖片稱，下水前後兩個樣。圖片顯示，孩子衣服被海水浸泡後有變色。該遊客向記者表示，他們也是在山海廣場附近海域遊玩時，發現海水顏色異常。

當地自然資源局澄清：藻類爆發，屬季節性現象

部分網民質疑是否與日本排放核廢水有關？遼寧省營口市自然資源局海洋經濟科工作人員回應稱，這是由於一種叫作滸苔的藻類植物大量生長所致。當地自然資源局表示，這種現象屬於季節性的自然現象，並不是由於人為污染或者其他原因造成的。

據了解，滸苔是一種常見的海洋植物，每年夏季都會在一些沿海城市附近的海域出現。它們可以通過光合作用產生氧氣，並為其他生物提供食物和棲息地。

然而，當滸苔過度繁殖時，就會造成水體富營養化和缺氧，導致其他生物死亡。同時，滸苔本身也會在死亡後分解釋放出有機物質和色素，使得海水變色。

當地自然資源局也指出，在9月份以後，隨著氣溫下降和雨水沖刷，滸苔會逐漸消失，海水顏色也會恢復正常。因此，他們呼籲公眾不要恐慌和擔心，並且注意保護好自己的衣物和皮膚。