颱風海葵｜福州市區被淹市民攙扶前行　消防車墮河1死1失蹤

颱風「海葵」先後在台東及高雄登陸，今日（5日）清晨約5時20分在福建省東山縣沿海登陸後，早上約6時45分再於廣東省饒平縣沿海再次登陸。

受颱風影響，福建省多個縣市有強降雨。福州市永泰縣有消防車救出勤援期間墮河，截至下午1時半，已有8人獲救，其中1人遇難，1人仍然失蹤。



福建福州永泰縣防汛抗旱指揮部消息，9月5日凌晨4時15分許，福州市永泰縣消防大隊一輛消防車出勤救援途中，在塘前鄉赤鯉村被洪水沖走，車載9人，其中2人為永泰縣政府專職消防員。截至下午1時半，當局已救起8人，其中1人遇難，尚有1人失蹤。

福州市遭遇強降雨襲擊，9月4日上午6時至9月5日6時，福清、永泰、閩侯等縣市的24小時降雨量超300毫米，達到特大暴雨量級。

福州部分市區積水嚴重，水流湍急，地下水井噴形似趵突泉。由於暴雨積水洶湧，有私家車被沖走，市民要趟水攙扶前行，也有人被困路中央坐在私家車上等待救援。積水亦倒灌地下停車場，停車場多處漏水。

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福州市氣象台今日發布暴雨紅色預警。根據福州市防範暴雨應急預案，福州全市中小學及幼兒園停課一天。

中央氣象台消息，9月5日上午8時至9月6日上午8時，福建大部、廣東東部、江西東南部、浙江南部、台灣西北部等地部分地區有大到暴雨。其中，福建東部、廣東東南部等地部分地區有大暴雨。

中國氣象局提醒，目前福建處於降雨核心時段，需警惕局地極端降雨。