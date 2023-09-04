颱風海葵｜降溫有望？降水雲系已達粵閩交界　廣東多地維持預警

氣象部門預計，颱風海葵將於明日（5日）早晨至中午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸。儘管風力有所減弱，海葵仍將為廣東東部和東北部市縣帶來暴雨、大暴雨以及特大暴雨量級降水，伴隨有大風天氣。截至今日（4日）中午，降水雲系已達粵閩交界，廣東多地仍維持發佈颱風預警信號。



登陸台灣出海後迴旋，今年第11號颱風海葵已減弱至強熱帶風暴級，預計將以10到15公里時速向西偏北方向移動，向粵閩交界一帶沿海靠近，並將於9月5日早晨到中午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸，登陸後向偏西方向移動，趨向梅州、河源境內，強度減弱。

颱風海葵降水雲系已達粵閩交界。（羊城晚報）

儘管強度有所降低，氣象部門仍預計海葵將為廣東東部和東北部市縣帶來暴雨大風，需繼續做好防禦工作。截至今日中午，廣東東部、東北部市縣多個地方仍維持發布颱風預警信號。廣東東部沿海及部分內陸市縣最高預警信號維持颱風黃色預警「停課信號」。

廣東東部沿海及部分內陸市縣最高預警信號維持颱風黃色預警「停課信號」。（廣東氣象台）

目前，颱風海葵的降水雲系已開始影響粵閩交界一帶。廣東氣象台預計，9月5日，汕頭、潮州、梅州有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，揭陽、汕尾有大雨到暴雨局部大暴雨，粵西和珠江三角洲西部市縣多云有分散陣雨，廣東其餘市縣有中（雷）雨局部大雨或暴雨。

目前，颱風海葵的降水雲系已開始影響粵閩交界一帶。（中國氣象局）

氣象台同時預計，9月6日下半夜到7日白天是風雨影響最明顯時段，北部地區影響相比中部和南部地區更明顯，廣州風雨轉為明顯，市區強雷雨局部暴雨陣風可達6-10級，其餘市縣有（雷）陣雨局部大雨或暴雨。在狂風驟雨影響下，廣州市區日最高氣溫將從今日的34 ℃下降至9月7日的28 ℃。

氣象部門提醒，請過往船隻、海上旅遊、海洋牧場和海上風電等繼續做好防禦。海島、濱海旅遊及水上游玩項目需關停。沿海市縣需做好戶外廣告牌、道路綠化樹木等的防風加固工作。廣東各地需防禦強降水引發的城鄉積澇、山洪、泥石流、山體滑坡等災害。