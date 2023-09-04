颱風蘇拉過境深圳　天文台人肉測風員爆紅：雨點打在臉上生疼

9月1日，颱風蘇拉過境深圳，一段「我在天文台現場人肉測風」的影片在網上爆紅，只見片中主角在狂風中，一邊手持測風儀，一邊向民眾介紹當時情況。

片中主角──深圳市天文台天文部副部長王棟介紹，當時風力太大，自己已盡量大聲說出實時數據，「然後說完了發現什麼都聽不見」。



王棟介紹，在網上爆紅的影片，是9月1日下午4時前後和即將撤離的同事在天文台辦公室外的走廊拍攝，根據此前的預報和颱風蘇拉的實時動向，當時蘇拉的颱風眼中心距離深圳市天文台約為東南方向70公里，剛好進入12級風圈範圍，「所以就想自己出來感受一下實際的情況是怎樣的」。

他憶述，當時天文台位置承受的主要是東北方向，受高山阻擋，當時實際採集的只有偶爾瞬時風速達到12級。

王棟表示，拍攝時他背對風向，對着鏡頭把採集數據的時間點、颱風眼的位置、12級別風圈等信息大聲說出，「風太大，負責攝像的同事也聽不見我在說什麼，我就盡量地大聲，然後說完了發現什麼都聽不見」。當時細小的雨點打在臉上生疼，錄了幾分鐘已承受不住。

當晚，王棟和幾位同事留守辦公室，保證現場幾部實時觀測颱風的攝像機信號穩定，確保實時畫面信號暢通，並及時向市氣象局反饋在颱風觀測前沿除了數據以外的最直觀感受。

天文部的高級工程師鄭建川介紹，颱風天氣下，近幾天一共有4位員工留守天文台。隨着9月2日下午深圳颱風預警的降級，已及時檢查及測試天文台的圓頂和內部設備。