華為新手機晶片到零件基本實現國產化　衛星通話功能遙遙領先

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華之際，華為上周二（8月29日）無預警式發布Mate 60 Pro智能手機，支持5G網絡，或表明華為已突破美國對5G晶片的技術封鎖。

連日來，不少專業人士通過對新款手機的拆解發現，其搭載了新型麒麟9000s晶片，以及其他1000多種零部件，已基本實現國產化。此外，新款手機的衛星通話功能亦是遙遙領先的，據悉，連馬斯克的星鏈也沒能實現。



2023年9月3日，浙江紹興，華為Mate 60系列手機線上下實體店出售，吸引顧客到店購買。（VCG）

半導體行業觀察機構「TechInsights」分析認為華為Mate60 Pro搭載的晶片距離最先進的技術仍有2—2.5節點的差距。北京郵電大學教授中國信息經濟學會常務副理事長呂廷傑解釋，2到2.5節點意味中國跟先進製程的5G晶片仍有3到5年的差距，不過這一差距是西方國家以自身技術進步速度判斷的，「中國往往能用中國速度完成超越。」、「我們終於解決了5G智能手機先進的5G晶片問題，但是我們必須承認它距離最先進技術還有很大差距。」

呂廷傑舉例指，蘋果即將發布的iPhone15系列，已經使用到4納米的晶片，而華為的麒麟9000s晶片，應該達到或者接近7納米技術。「其實從7納米到5納米再到4納米還需要一個很長很艱難的研發過程，但是我們確實取得了一個很重要的突破，就是把智能手機最關鍵的晶片，尤其是5G晶片的部分，可以實現國產化。」

呂廷傑續指，華為很早就自主開發設計軟件，但只有設計軟件還不行，還要解決覆膜、光刻機等問題。更重要的是，這次華為在工藝控制，就是先進製程上取得了非常重要的進展。「因為先進製程晶片的成品率，直接決定了它的商用價值，否則成本太高的話，裝到手機裏賣20000元人民幣一部，沒有人能買得起。」

另外，華為新手機備受關注的原因還涉及，美國政府曾對華為實施多輪制裁，導致華為5G手機晶片被徹底斷供。呂廷傑說，「其實美國沒有禁止向中國提供5G晶片，它只是禁止向華為提供，國內其他手機廠商很多都是用的美國高通晶片。」美國現在要禁止的是向中國提供高端的高性能的晶片，這主要是指即將爆發的人工智能領域使用的高端晶片。所以美國現在就是要「卡住」中國在人工智能領域的高端晶片進口，如像華為這種具有全產業生態能力、研發能力非常強、掌握通信終端的企業。

值得注意的是，華為現時接入的是在2016年發射的天通一號，以提供衛星通話。呂廷傑表示，「這是一個高軌道的數字廣播通信衛星，離地球36000公里，三顆這樣的衛星就可以覆蓋整個地球。馬斯克的星鏈離地面1000多公里，而且星鏈還需要一個地面接收裝置，成本就高了。」

呂廷傑說，「以前，天通一號衛星主要是在發生自然災害或在一些海事衛星通信時使用，但之前的終端特別大。所以現在華為新手機一定是在天線技術、耗能技術方面有非常重要的突破，才能實現在手機上提供衛星通話功能，這是連馬斯克的星鏈都沒有實現的。」