台學者王立本：華為震撼　中國何以無法被外敵打敗？︱專家有話說

【編按】華為5G新機Mate 60 Pro奇襲上市，震撼西方世界，世人紛紛在問：華為如何突破美國的制裁和封鎖。本文作者王立本，台灣大學歷史學博士，廣西梧州學院特聘教授，他從中美兩強競爭的歷史視角切入，指出美國劍指華為，其實是人類文明決定性對決發展的縮影，中國有着極優秀的內部條件，關鍵在於中國能否優化體制、釋放民間活力，發揮最大潛能。



華為（Huawei）的7納米晶片5G手機橫空出世，的確造成美國的震撼。因為這一方面象徵美國這四年來的技術封鎖，以及各種的打壓已經是宣告失敗。二方面又顯示出中國內需市場的威力，本土品牌靠自己就可以撐得起來。

2023年9月3日，上海，華為Mate 60 Pro全面開啟全款售賣，消費者在現場排隊體驗新機。（VCG）

歐洲已經等於沒有手機品牌了，台灣的早就不知道死到哪裏去了，日本人也就只有孤芳自賞，現在在國際上能夠跟蘋果（Apple）分庭抗禮的，除了韓國的三星（Samsung），就只剩下中國大陸的三大品牌（OPPO、小米、華為）。尤其是華為最為強大，除了本身投入非常多在創新研發上，最重要的一點是也受到中國大陸國家力量的支持。簡單說，發展行動通訊技術已經成為中國大陸國家機器這十幾年來的主要任務之一。各位就可以想見：美國對待華為的手段，實際上涉及層面非常廣。除了藉口華為跟北朝鮮、伊朗進行貿易，最重要的一點是無法接受中國大陸在技術上不斷地創新，並且逼近了美國的水平。

中國大陸在方方面面都已經逼近美國。除了上述的行動通訊之外，大由經濟規模、海軍實力，小到各種產品消耗量，大學理工科畢業的人數，甚至有部分都已經超越了美國。簡單說，美國對華為的鬥爭，實際上整個中美兩個強國競爭的一個縮影，或者說我們可以見微知著。

2023年9月3日，浙江紹興，華為Mate 60系列手機線上下實體店出售，吸引顧客到店購買。（VCG）

筆者過去也說過很多次：中美之間的競爭，實際上是整個人類文明的一場決定性重要事件。因為這代表已經在這個世界上稱霸超過五百年的西方基督教海洋文明，與亞洲大陸上再度走向復興的古老文明，所進行的一次最後對決。這其中的最後結果，雖然短期之內可能還看不到（估計最少還要一代人大概20年左右），但實際上卻將主導下一個500年人類的走向。所以，以美國為首的西方，必須鋪天蓋地的打壓；儘管中國大陸內部實際上還有許多的問題，發展的各種瓶頸，甚至於官僚體制上面的各種矛盾，西方依然將中國大陸視為威脅最大的敵人，必須要加以打壓，最好能夠使之崩潰解體。

華為只是一件小事，美國的技術封鎖失敗很可能只會讓美國另闢新戰場，不可能就此罷手。所以，中美之間的鬥爭必然還會繼續進行下去。對中國大陸來說，內部擁有全世界最勤勞聰明的人民，本身也有世界上消費力量最強大的市場，其實就算是美國與西方聯手打壓也不容易真正被壓下去。

中國大陸的問題是在於本身的領導階層，有沒有信心與眼光，不斷優化自己的政府體制，並且願意持續釋放民間的活力，讓中國的潛能可以發揮到最大。畢竟，自古以來中國的問題都是從內發生，沒有任何的外敵可以真正把中國打倒。