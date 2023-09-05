從絕地求生到絕地反擊　華為憑什麼？

早於蘋果公司預計的新款iPhone手機發布會，華為在8月29日毫無徵兆地開售最新旗艦手機Mate 60 Pro，攪動內地輿論場。自美國商務部2019年將華為列入實體管制清單之後，華為能否絕地求生就備受關注。根據彭博社委託半導體行業觀察機構TechInsights對華為新機進行的拆解顯示，Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s晶片，由中國頂級晶片製造商中芯國際製造，並採用了中芯國際最先進的7納米晶片技術。TechInsights報告發布後，中芯國際在香港交易的股票星期一（9月4日）上漲了近11%，創下自 2021年1月以來的最大漲幅，其在上交所的股價也上漲了6%。

與新款手機開售幾乎同時進入輿論場的，是任正非在高端技術人才使用工作組對標會上的講話。在該講話中，任正非強調，「我們要建立一個自己的高端人才儲備庫，不拘一格獲取優秀人才，但在招聘時要講清楚公司的業務邊界，允許在邊界內研究探索。」同時，「公司已經明確，我們要努力在有限的業務範圍內領先世界，不是在全方位領先。」「我們朝着假設的方向，不斷探索，不斷儲備。我們是儲備人才，不儲備美元，最終儲備出自己的人才庫。」此外，「我們公司要創造人才成長的土壤和寬容的環境，讓大家暢所欲言，『炸開』思想，讓優秀人才湧現，英雄倍出。」

華為Mate 60 Pro未發先售，上海旗艦店預約顧客排長隊。圖為2023年8月30日，上海南京路步行街華為旗艦店。（VCG）

從2019年的絕地求生到今天的絕地反擊，華為究竟憑什麼？結合任正非過去幾年的所言所行，尤其是在應對孟晚舟事件時的表現，至少可以總結出三大理由：

首先是感謝自己的對手和敵人。在任正非看來，孟晚舟被扣押以及美國對華為進行技術圍堵，從表面上看是壞事，但放在長遠來看，卻是在讓孟晚舟和華為更強大。

於孟晚舟，任正非在孟晚舟被扣押後接受媒體採訪時反覆談到，這次磨難對女兒來說是人生難得的機會。比如在2019年3月接受英國廣播公司（BBC）採訪時，任正非坦言，「這麼大一件事，我相信對她未來成長一定是插上了翅膀，要感謝美國政府給孟晚舟插了一個堅強的翅膀，她將來會飛翔得更好，我相信。」同年11月接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時他也表示，「這些磨難會對一個人的意志有很大影響，會讓她更加成熟。」

2019年12月2日，孟晚舟發布了一封公開信。信中說，這一年，經歷了恐懼和痛苦，失望和無奈，煎熬和掙扎。這一年，學會了堅強承受，從容面對，不畏未知。被媒體追問怎麼看女兒的這封信時，任正非坦言發這樣的公開信不合適。「全國人民都忙着要幹活，要創造財富，爭取改善自己的收入，不能消耗太多精力來跟她一起感受。正常的歷史長河中，磨難都會出英雄。孟晚舟經歷的磨難也會對她的意志產生很大提升，這對她來說是一個很大的財富。」雖然這樣說在旁人看來有些不近人情，但從中也不難看出任正非的格局和胸懷。

孟晚舟回國：圖為9月25日晚，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

於華為，任正非2020年4月在接受《華爾街日報》採訪時，直言要感謝時任美國總統特朗普，因為特朗普讓世界都知道了華為，也讓華為內部有了切實的危機感。「因為他（特朗普）在全世界有那麼高的威望，他那麼重視華為，本來很多人不知道華為，或者將信將疑，特別是中國也有一部份人不相信華為，覺得華為是不是在忽悠，特朗普舉棒一打，別人就覺得華為原來還這麼厲害，還不趕快買華為的設備，還等到什麼時候？應該是特朗普先生幫了我們大忙，這一點我們要感謝他。」

「我們公司本來也是散趴趴的公司，因為幾十萬人很難凝聚得起來。戰略部起草了公司的願景和使命：『把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界』，希望統一員工的意志，這些口號其實華為員工也不一定都相信，也不一定都足夠努力。但是特朗普一打我們，所有員工都知道死亡快來了，如果不努力，我們一定會死掉的，嚇得每個人都很努力。基層太努力了，導致這個『車子』跑得太快了，我總是覺得要踩剎車，不能允許他們跑太快，否則會把這個公司拉斷的。這樣基層有很大的幹勁，我們高層有很大的冷靜，這就是我們勝利的基礎。」

其次是實事求是、冷靜坦蕩承認中國與美國的差距。同樣是在接受《華爾街日報》採訪時，當被問及「在美國的所有技術企業家中，誰對您的啟發最大」時，任正非回答道：「整個美國的科技界都是讓人感到振奮的，硅谷不滅的燈光，這種奮鬥精神都給我們注入了巨大力量。不僅是喬布斯（Steve Jobs）、比爾蓋茨（Bill Gates）、郭士納（Louis Gerstner），也不僅是谷歌（Google）、Facebook、亞馬遜（Amazon）……很多中小企業的創新精神都值得我們學習，給了我們很大鼓舞，美國的創新土壤還是非常肥沃的。美國在未來人類訊息社會中還會擔負最重的責任，因為訊息社會的發展速度很快，美國有這麼強的能力，特別是那麼多名牌大學，而且大學的教育質量也非常高，這些都是美國振興的重要基礎。」

蘋果手機備受年輕人喜愛。（AP）

對於美國的教育，任正非還進一步補充，「美國這個國家是高度注重教育的。一個生病的年輕人用幾十英鎊創辦了哈佛大學；美國的鐵路大王創辦了史丹福大學，因為史丹福大學的開放、開明，才造就了硅谷。我認為，美國這種科技創新精神，這種踏踏實實努力奮鬥的精神，都是我們長期要認真學習的。愈是重點大學，愈不能培養精緻的利己主義者，這樣社會才能振興。總的來說，美國現在的教育是領先中國的，否則為什麼會有幾百萬中國青年到西方去留學呢？」

在接受CNN採訪時，任正非也表達了對中國當前現實國情和不平衡、不充分矛盾的看法。「我認為，中國總體還是一個貧窮的國家，現在還有幾千萬人沒有脱貧，按聯合國的脱貧線標準是每天1.9美元的生活費用，而中國貧困線標準是1.2美元，如果按聯合國標準，我們貧困人口的數量比現在國家公布的幾千萬人還要多。明年我們國家努力要使這幾千萬窮困的人口能擺脱貧困，如果我們要對美國讓出更大貿易條件，那就是拿窮人的錢去換取孟晚舟的自由，我們不會考慮這樣做的。可能你們沒有到過中國的西部，西部有些人還是很貧困的，我可以找一些現在貧困孩子的圖片給你們看。如果拿貧困人口的錢去交換我們的自由，我們從良心上過不去。」

過去幾年，隨着中美貿易戰的爆發，國內輿論場出現了一種奇觀：凡是說美國好的，很容易被扣上「崇美」、「畏美」、「恐美」的帽子。美國確實存在很多問題，但任何時候都不能一棍子打死，實事求是承認彼此的所長所短，才是真的自信和王道，也才能最大限度避免誤判。

「華為生存下來的唯一措施是向一切先進的老師學習，狹隘的民族感情和民粹主義會導致我們落後。華為對此持完全開放的態度，二十多萬員工沒有一句反美的口號。」這是任正非2020年4月接受《南華早報》採訪時的肺腑之言。

華為「天才少年」計劃是由創始人任正非發起，用頂級薪酬吸引頂尖人才的項目。（資料圖片）

其三是始終保持開放姿態和憂患意識。2019年3月在接受加拿大CTV電視網採訪談到自己的競爭對手時，任正非這樣說，「我堅決支持谷歌、Facebook、亞馬遜……所有都進入中國，我的態度從來沒有改變過。而且你看我從來都是幫蘋果說話，儘管我們跟蘋果有競爭，但是每次有機會，我們公司就幫蘋果說話，幫這些西方公司說話。我們從來主張開放狀態，在開放的競爭過程中，我們才會變得強大。如果說要保護起來，是不會強大的。我們在國際市場上與西方公司競爭，我們今天才變強大了，所以美國政府就高看了我們，其實我們真實並沒有它們想象的那麼強大……我們和世界之間是為了創造人類未來的幸福，應該都要合作共贏，沒有一家公司能獨立承擔起訊息社會的責任。所以，我們完全支持我們的競爭對手，我從來都沒有攻擊過競爭對手。」

「有人問我，三年以後華為會是什麼樣子？我回答說『可能就破產了』。所以，我們必須要努力與時間賽跑，趕上人類社會的變化。我們感到恐懼的，不是美國對我們的打壓，而是恐懼我們跟不上人類社會的發展，滿足不了人們的需要。目前我們有一點領先，也可能對我們是有害的，我們的員工可能因為這點領先沾沾自喜，而忽略了自己繼續努力，也許我們就會被人類社會拋棄了。大家要想到，140年前世界的中心是匹茲堡，鋼鐵；70年前世界的中心是底特律，汽車；現在世界中心在哪？不知道，正在漂移，哪個國家有更好的機制、更開放的政策，哪個國家就會崛起成為最大的國家，不在乎人口多少。因為以後的生產方式不需要人或者需要很少很少的人，我們已經逐步實現了一點點人工智能的生產方式。」

必須承認的是，在美國的技術圍堵下，華為此前面臨非常大的困難，這是事實。美國在晶片領域對華為的重重封鎖，對華為的手機業務，甚至是5G業務，都帶來了非常大的影響。今天華為的絕地反擊，雖然取得了突破，但7納米技術距離目前在智能手機領域使用的最新技術還有差距。

華為新機Mate 60 Pro已在官網發布。（資料圖片）

2020年4月接受《華爾街日報》採訪時，任正非亦毫不迴避提到華為正在遭遇的難題。「我們做這件事情（自研HMS）是被迫的，因為沒有安全感，如果還用別人的東西，下次再被別人斷供怎麼辦？是斷供把我們逼上梁山的，我們必須努力去把耽誤的功課補好，否則無法再立足在這片土地上。」「華為未來幾年的發展只會比2019年、2020年更好，因為我們知道自己哪個地方痛，要在哪個地方醫治，相信未來幾年會變得更加健康。華為經歷了這些教訓以後會總結，像爬坡一樣在緩慢爬。公司在爬坡的時候，由於生理原因，我在下坡了，陪不了他們爬高山了。求一個平均數，最後這個世界就是平的。」

以上三點，大概是華為得以成長為中國標杆企業的關鍵，小到個人，大到國家，其實都可以從中學習到不少。立足當下，中國高科技領域關鍵核心技術受制於人的局面還沒有得到根本性改變，中美之間的戰略競爭關係也並不會得以實質性改變，放眼未來，尤其需要具備任正非的格局與氣魄。