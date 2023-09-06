谷神星一號「一箭四星」成功發射　為內地民營火箭首次海上升空

據內媒環球網及《科技日報》等報道，在太原衛星發射中心海上發射團隊支持下，星河動力航天5日（周二）於山東海陽及附近海域完成谷神星一號海射型（遙一）運載火箭發射任務，順利將天啟星座21星至24星送入預定軌道。此次任務是谷神星一號運載火箭的首次海上發射，也是內地民營火箭公司首次開展海上發射任務並取得成功。



報道指，不同於陸地發射，在海上發射衛星是一種全新模式，具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，有效解決外界長期關注的落區安全問題。但由於技術難度高，世界上僅有少數幾個國家具備實施能力。

中國谷神星一號海射型運載火箭成功發射。（央視新聞）

本次發射創造了多項紀錄，成為全球首次無依托陸海通用機動平台發射、全球首次固體火箭海上無導向熱發射、全球首次火箭採用海上垂直自對準與在線失調角修正高精度導航方案等。此次發射也是國內商業航天首次進入800公里傾斜軌道。

此次任務驗證了谷神星一號運載火箭在海上熱發射的安全性技術以及廣泛的平台適應性，可以為後續商業衛星用戶提供更加全面、便捷的發射服務。

天啟星座21星至24星是由北京國電高科科技有限公司研製的低軌數據採集衛星。天啟星座計劃於2024年完成部署運營，屆時將構建由38顆衛星和若干地面站組成的低軌衛星物聯網星座，為用戶提供覆蓋全球、精準實時的低軌衛星物聯網數據服務。