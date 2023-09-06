梅龍高鐵全線隧道貫通　料明年6月通車　梅州往廣州深圳僅1.5小時

「梅龍高鐵」（梅州至龍川）全線52座隧道全部貫通，預計明年6月通車之後，梅州至廣州、深圳等大灣區城市，將由現時的3至6小時縮短到1.5小時。



「梅龍高鐵」明年6月通車後，梅州至廣州、深圳等大灣區城市，將縮短至1.5小時。（梅州日報）

近日，梅龍高鐵全線最長隧道——下黃田隧道實現貫通。下黃田隧道全長7377米，最大埋深290米，隧道穿越山區多條地質破碎帶、岩溶強烈發育帶，地下水豐富，地質條件複雜，施工難度大，安全風險高，是整條高鐵建設的「咽喉」工程。

自開工以來，通過增設斜井，將隧道主洞由兩個工作面增加至四個，施工效率提升了一倍。待高鐵通車運營後，斜井將作為應急和救援通道繼續投入使用。

梅龍高鐵正線全長約94公里，線路自「梅汕高鐵」梅州西站引出，沿途經過梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，終至「贛深高鐵」龍川西站。

據悉，梅龍高鐵是廣東省首條全額投資建設的時速350公里高鐵項目，也是推動梅州、河源與粵港澳大灣區緊密聯繫的重大項目。

而梅龍高鐵建成後，將承擔梅州市至珠三角地區的大部分客流，屆時梅州至廣州、深圳等大灣區城市通行時間將由原來的6小時縮短至1.5小時。

梅州位於廣東省東北部、粵閩贛三省交界處。梅州是客家人比較集中的聚居地，還因此被譽為「世界客都」。