廣汕高鐵全線開通倒計時！最短車程1小時內　助沿線城市融入灣區

8月29日10時整，G55302次高鐵列車從廣州新塘站緩緩開出，一路向東，於50分鐘後到達汕尾站。這是甬廣高鐵廣州至汕尾段（以下簡稱「廣汕高鐵」）當日開出的首趟試運行列車，標誌著廣汕高鐵已進入列車運行試驗階段，全線開通運營進入倒計時。



廣汕高鐵西起廣州新塘站，途經廣州、惠州、深汕合作區、汕尾4個市區，東至汕尾站。線路全長202公里，設計時速350公里，共設新塘、增城、羅浮山、博羅、惠州南、惠東、深汕、汕尾8座車站，其中，新塘站和汕尾站為既有車站，其他6座車站為新建車站。

作為我國「八縱八橫」高速鐵路網主通道之一東南沿海通道的重要組成部分，廣汕高鐵是廣東省重點工程，連通京廣、廣深、杭深、京港等鐵路幹線。廣汕高鐵開通運營後，廣州至汕尾的高鐵列車最短運行時間將由目前的2小時壓縮至1小時以內。廣汕高鐵開通運營後，將為沿線城市融入灣區、連接華東提供了重要通道，將為區域經濟社會高質量發展和鄉村振興發揮重要作用。

廣汕高鐵全線開通運營進入倒計時。（羊城晚報）

廣汕高鐵自今年7月10日啟動聯調聯試以來，廣鐵集團先後組織檢測列車、綜合檢測列車、重聯動車組、單列動車組上線，以不同速度等級，分階段進行往返檢測試驗和全線拉通試驗。聯調聯試期間，廣州至汕尾間共開行各類試驗列車1916列，檢測總里程達7.88萬公里，綜合檢測列車試驗最高時速達385公里。廣汕高鐵全線旅客乘降、信息客服、防災、綜合視頻等聯調聯試階段的各項試驗內容均已順利完成，為啟動試運行創造了有利條件。