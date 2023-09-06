美航母擬黃海軍演以｢威懾中國｣？　專家稱可笑：只是解放軍活靶子

美國海軍以參加在韓國舉行的「仁川登陸73周年」和「美韓同盟建立70周年」紀念活動的名義，派艦隊前往朝鮮半島海域。

《南華早報》報道指，美國海軍預計將參加十年來在黃海海域舉行的首次大規模演習，這或會進一步加劇美中之間緊張關係。

不過，中國軍事專家在接受《環球時報》訪問時就稱，美國若想靠在黃海海域舉行演習來「威懾中國」，實在可笑，「任何海上目標都只能是解放軍的活靶子。」



美航母擬黃海軍演以｢威懾中國｣。（Getty Images）

相關紀念活動，由「美國」號率領的美國海軍兩棲戒備群，和加拿大海軍「溫哥華」號護衛艦參加，紀念活動前後還會同韓國展開大規模聯合兩棲登陸演習。

據了解，「美國」號兩棲攻擊艦屬於美國海軍新一代兩棲攻擊艦，也是專門為搭載F-35B短距/垂直起降隱形戰機而建造的「閃電航母」，它取消了內部的塢艙以擴大機庫，從而盡量多地攜帶F-35B戰鬥機。

公開資料顯示，「美國」號排水量超過4萬噸，可以攜帶超過20架F-35B戰鬥機，戰力超過了很多國家的輕型航母，具備參與空中與海上聯合作戰的能力。

報道指，美韓這次黃海演習的背景是美國總統拜登和韓國總統尹錫悅不久前承諾在朝鮮半島「提高常規戰略資產的可見性」。在朝鮮接連舉行導彈試射，以及在中美緊張局勢加劇之際，華盛頓最近增加了在黃海上空的空軍活動。

美國正在展示其遏制中國和朝鮮的意願，其中括通過與韓國和日本的三邊合作來遏制中國。（環球時報）

報道引述韓國國家外交學院教授金賢旭稱，美國正在展示其遏制中國和朝鮮的意願，其中括通過與韓國和日本的三邊合作來遏制中國。

而這亦是美國十年來首次在黃海海域舉行大規模演習。2013年，美海軍「華盛頓」號航母打擊群曾在黃海，與韓國進行了一場聯合演習。自那之後，美國海軍通常只以單艦或小規模艦艇編隊的形式進入黃海，部分原因是為了避免中國方面的「強烈反應」。

新加坡學者認為，中國是黃海沿岸最大國家，外國軍隊在黃海海域進行軍事演習「並不常見」，美國海軍在黃海進行大規模演習是「對中國的威懾信號」，或許意在提醒「美國能在中國所有近海投射力量」。而韓國學者認為美國海軍這一舉動是應對朝鮮「核威脅」的「具體示範」，試圖以此「展示美韓聯盟的力量」，他亦認為，中國反對美國這一軍事動作也在「意料之中」。

中國軍事專家張軍社接受《環球時報》訪問時表示，「美國」號兩棲攻擊艦在黃海參加演習是近兩年來美國在朝鮮半島拱火系列動作的又一次升級。「自去年尹錫悅政府上台以來，美韓恢復了中斷近五年的針對朝鮮的大規模實戰演習。這次黃海演習是美在亞太地區為實現自己的地緣戰略私利，製造地區緊張、挑動陣營對抗的最新舉動，進一步表明美國是破壞地區和平穩定的麻煩製造者。」

張軍社進一步說，但若因此得出結論認為，「美國」號兩棲攻擊艦在黃海舉行的演習將對中國形成所謂的威懾，這種說法比較可笑。「進入黃海海域的敵對目標直接被覆蓋在解放軍空中、海上及岸防兵力多重火力打擊射程之內，呈現出關門打狗的態勢，任何海上目標都只能是解放軍的活靶子，怎麼能對中國形成威懾。不僅僅是在黃海，在台灣海峽也是一樣，美國海上艦船的機動能力受限，他們希望通過這種炫耀武力的方式對中國形成威懾是一種自欺欺人的說法。」