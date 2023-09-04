華為破美國封鎖推5G新機　引發民眾排隊搶購熱潮：買的是愛國情懷

美國商務部長雷蒙多訪華之際，華為8月29日無預警發布Mate 60 Pro智能手機，支持5G網絡，或表明華為已突破美國對5G芯片技術封鎖。消息引發國人沸騰，在全國多地引發民眾排隊搶購熱潮，不少民眾表示「買的是愛國情懷」。



綜合內媒報道，本次華為Mate系列手機累計發貨1億台，此次特意開啟「Mate 60 Pro先鋒計劃」，就是想讓部分市民能提前體驗史上最強大的Mate手機。在全國多地華為門店，再度出現排隊搶購熱潮，不少民眾前往體驗購買。

華為新機Mate 60 Pro引發民眾排隊搶購熱潮。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，昨日（3日），華為Mate 60 Pro訂金銷售用戶可前往門店領取手機。在上海，一位排在前位的消費者表示「太激動了，下午收到短信可以到門店取手機，就直接衝過來了。看著國產手機能越做越好，感到十分驕傲，一刻都不想等。」

在廣州、山東、北京、武漢等地，均出現排隊熱潮。昨日，廣州市北京路的華為智能生活館新大新店人潮擁擠，前來體驗華為Mate 60 Pro的人群將樣機展台圍得水泄不通。

華為新機Mate 60 Pro引發民眾排隊搶購熱潮，圖為廣東廣州。（時代週報）

在深圳益田假日廣場華為授權體驗店，有民眾表示是陪妻子選購，他認為華為這次發布新手機是近兩年來非常激動人心的時刻，「支持國貨、支持華為，這是一種精神」。

據《財聯社》報道，一位在北京華熙Live華為生活體驗店提貨Mate 60 Pro手機的消費者表示，最受吸引的是手機的性能，「畢竟它採用的是國產的麒麟芯片，這個意義重大。而且它還是定位為衛星通訊終端的設備，我非常想試試這個功能。」

與此同時，在京東、天貓、華為商城等線上銷售渠道，華為Mate 60 Pro手機在發售後，也在數秒內被搶購一空。

資料顯示，華為Mate 60 Pro是全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網絡信號的情況下，用戶也可以從容撥打、接聽衛星電話。

此外，在靈犀AI算法與靈犀天線強強聯合下，華為Mate 60 Pro在高鐵、地鐵、電梯、車庫等弱信號場景下帶來更出色更穩定的通信體驗。

據悉，新一代的華為Mate 60 Pro配色靈感源自壯麗的山川河流，搭載有雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色，以大地色卡為靈感帶來獨特的視覺美學。

在影像方面，華為Mate 60 Pro搭載全焦段超清影像，在閃拍、肖像、微距等場景下的拍攝體驗上，有著非常出色的表現；超光變主攝、全球獨創十檔物理光圈，隨心調整景深範圍和虛化程度，助力創作者充分施展創作才華；超微距長焦攝像頭，捕捉圍觀事物，顛覆人眼想像；還可輕鬆拍攝質感肖像，記錄孩子的成長點滴等。

除此之外，搭載全新發布的HarmonyOS 4，廣受好評的AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，在華為Mate 60 Pro上全面回歸。同時，接入盤古人工智能大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。

網民點睇：

關鍵是確實好用p30這麼多年了照樣絲滑



遙遙領先！



打破美國製裁封鎖，中華有為！



看到華為門店這麼火爆，心中倍感自豪，希望用華為的人越來越多



支持國貨，從你我做起。華為手機用著確實是很好。



這個就叫品牌力……沒想到這麼快就浴火重生了

