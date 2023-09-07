華為Mate 60橫空出世　背後助攻手是「台積電叛將」？

華為近期突然預售新款手機 Mate 60 系列，搭載性能與配備中國自產的 5G 晶圓豔驚四座，提振「中國晶圓代工無懼美國制裁」自信，相當程度表明由梁孟松帶領的中芯國際在 7 奈米技術與產能上都有重大突破。也讓被業界人士視為「台積電叛將」的中芯執行長梁孟松再度受到外界關注。



儘管華為Mate 60 系列的實際商業價值或有待時間檢驗，但其晶片實際內容和工程者已引起廣泛討論。在華為發售新款手機後，許多拆解公司紛紛搶購，想看看手機裡面究竟有什麼零件。有知情人士透露，Mate 60 系列手機使用的是中國自產的 5G 晶圓，其名為麒麟 9000s。

中芯國際網站顯示，梁孟松2017年開始在中芯國際任職。（中芯國際網站截圖）

半導體評論家陸行之認為，麒麟 9000s 處理器應該是透過中芯的 N＋2 製造，N＋1 應該是假 7 奈米，實際上比較接近 8-9 奈米，N＋2 則是 7 奈米，不是市場傳聞的 5 奈米，且中芯的 7 奈米不是用 EUV 生產的，所以要進行多次的多重曝光。

陸行之提到，如果這些假設基礎，事後驗證差異不大，代表梁孟松帶領的中芯國際在 7 奈米技術與產能上都有重大突破，不可輕忽。事實上，梁孟松一直是中芯能夠持續進步的重要功臣，從 14 奈米到 7 奈米都經由他手。

內媒《環球時報》帳號「樞密院十號」近日發文指稱，華為 Mate 60 系列因搭配的是中芯晶片，也讓有「台灣晶片魔術師」封號的中芯執行長梁孟松再度受到外界關注。

梁孟松在半導體業界是知名人物，他登上媒體版面總是與半導體製程推進有關，其曾助三星超車台積電，也被業界人士視為「台積電叛將」，也曾帶領中芯從 28 奈米推進入到 14 奈米製程，如今又助攻中芯沖到 7 奈米，讓他享有「晶片魔術師」的封號。