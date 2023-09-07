華為Mate 60 Pro強勢回歸市場　郭明錤指出貨量將達這驚人數字

說到近期震撼手機市場重點消息，必定少不了回歸 5G 手機市場的華為新作 Mate 60 Pro。用上國產 5G 晶片的 Mate 60 Pro 市場反應熱烈，據知名分析師郭明錤早前發表報告，預測裝置 12 個月出貨量可達 1,200 萬部之多。



較早前知名分析師郭明錤在其推特帳號發表報告，其以「Mate 60 Pro出貨預估顯著提升，華為對產業與股市的不可忽視之影響力回歸中」為主題，提到 HUAWEI Mate 60 Pro 自 8 月 29 日正式發售後市場需求強勁。

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文章刊登時 2023 年出貨計畫為 550 至 600 萬部，較原定提升約 20%。Mate 60 Pro 強勁銷情同時帶動供應鏈業績看好，像國內半導體生產商、光學（鏡頭）技術、衛星通訊技術等。

據報告內容資訊，與前代支援 4G、發售 12 個月累積出貨量達 250 萬部的 Mate 50 Pro 相比，預計發售後 4 個月出貨量已達 550 至 600 萬部的 Mate 60 Pro，按市場趨勢有望在 12 個月累積出貨量達 1,200 萬部以上。

同時排除潛在非商業風險情況，華為 2023 手機出貨量可望至 3,800 萬部，按年比增長將可達 65% 之多；2024 年更有望攀升至 6,000 萬部，出貨成長表現或為眾手機品牌之冠。

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