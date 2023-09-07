華為Mate 60 Pro強勢回歸市場 郭明錤指出貨量將達這驚人數字
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
說到近期震撼手機市場重點消息，必定少不了回歸 5G 手機市場的華為新作 Mate 60 Pro。用上國產 5G 晶片的 Mate 60 Pro 市場反應熱烈，據知名分析師郭明錤早前發表報告，預測裝置 12 個月出貨量可達 1,200 萬部之多。
較早前知名分析師郭明錤在其推特帳號發表報告，其以「Mate 60 Pro出貨預估顯著提升，華為對產業與股市的不可忽視之影響力回歸中」為主題，提到 HUAWEI Mate 60 Pro 自 8 月 29 日正式發售後市場需求強勁。
+3
文章刊登時 2023 年出貨計畫為 550 至 600 萬部，較原定提升約 20%。Mate 60 Pro 強勁銷情同時帶動供應鏈業績看好，像國內半導體生產商、光學（鏡頭）技術、衛星通訊技術等。
據報告內容資訊，與前代支援 4G、發售 12 個月累積出貨量達 250 萬部的 Mate 50 Pro 相比，預計發售後 4 個月出貨量已達 550 至 600 萬部的 Mate 60 Pro，按市場趨勢有望在 12 個月累積出貨量達 1,200 萬部以上。
同時排除潛在非商業風險情況，華為 2023 手機出貨量可望至 3,800 萬部，按年比增長將可達 65% 之多；2024 年更有望攀升至 6,000 萬部，出貨成長表現或為眾手機品牌之冠。
延伸閱讀：手機六大常見旗艦配置 這款搭載反向充電 幾多錢先可以體驗？
+35
蘋果iPhone 15全系訂購數量可能減少 Pro機型單月只有8000萬部中國首款可重構5G射頻晶片發布 破風8676有望打破外國壟斷OPPO推豎屏旗艦機 強調提升用戶體驗 引領豎向大外屏設計趨勢iPhone 15推出後要第一時間買？發布時要看清這三件事OnePlus Ace 2 Pro推《原神》禮盒 設計精美 還有派蒙佈景主題iPhone 15 Pro會瘦身成功？Pro Max有望成歷代最輕全因用上這材料全球最多人使用手機 新款手機落榜 它才是網民最愛：用了快4年
延伸閱讀：
更精巧鏡頭組設計、哈蘇 Logo 改外觀！OnePlus 12 新渲染圖曝光
Galaxy Z Fold5、Watch6 有 Thom Browne 版！下週二開售、本港或引入
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】