河南22歲女取速遞包裹失蹤　3個月後遺體被找到　家屬：只剩白骨

河南一名22歲女子在3個月前出門取速遞包裹後失蹤，其家屬向內媒證實，女子的遺體於9月初被發現，彼時遺體已只剩白骨。當地政府通報稱，經公安機關現場勘驗、調查，排除他殺，符合高墜死亡。



河南22歲女子郭某星在3個月前出門取速遞包裹後失蹤，郭某星的遺體於9月初被發現，彼時遺體已只剩白骨。（《揚子晚報》）

內媒《揚子晚報》報道，在6月1日上午，河南林州石板岩鎮22歲女子郭某星獨自走山路去鎮裏取速遞包裹。原本單趟需要走兩個小時的路程，郭某星卻一直到晚上都沒回家，家裏人能打通她電話但無人接聽。

焦急的親友沿著山路進行尋找，找到鎮裏發現本該取到的包裹也沒取走，郭某星就這樣失蹤，失蹤前她沒有其他異常舉動。在第二天晚上，找尋無果後家人到派出所報警。

郭某星失蹤後，當地警方組織了村鎮幹部和救援隊等力量進行搜尋，但因當地山高林密，搜救人員只能毫無頭緒地在可能途經的路段進行搜尋。（《揚子晚報》）

警方一度用手機信號成功定位

當地警方組織了村鎮幹部和救援隊等力量進行搜尋，但因當地山高林密，搜救人員只能毫無頭緒地在可能途經的路段進行搜尋。在6月3日，警方利用手機信號定位到郭某星位於離她家兩公里距離的山溝裏，但在搜救過程中她的手機因沒電而信號消失。此後，當地警方和大量搜救人員進行了多日尋找，也沒能找到郭某星。

郭某星家屬證實，郭某星的遺體於9月1日被找到，隨身衣物、包和手機等物品也在遺體附近找到。家屬稱，當日一名上山採藥的人在某處落差較大的山林發現遺體，彼時遺體已只剩白骨。

郭某星家屬稱，「最後發現遺體的位置離搜救範圍最近處只有500多米，如果能早一點通過信號定位找到大概位置，就不會因手機沒電而再也找不到了，可能她就能活下來」。

河南省林州市石板岩鎮政府通報稱，經公安機關現場勘驗、調查，排除他殺，符合高墜死亡。相關情況已通報家屬，家屬無異議。