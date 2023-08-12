內地女網上邂逅美國男　飛洛杉磯追愛後離奇失蹤　男方前科曝光

大陸一名47歲女子金芳（Fang Jin）半年前在網路上邂逅了一名美國男性網友，2023年7月中旬，她決定跨海赴美尋愛。



不過，當金芳在加州棕櫚泉與網友見面後，突然與家人失聯，不知去向。

金芳在大陸的女兒和親人只能透過網路，焦急發文尋找「消失的她」。

曾把與該男網友合照發給親友 調查揭男方有犯罪前科（點圖了解更多及瀏覽相關照片）：

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《封面新聞》報道，協助警方尋人的當地華裔崔女士表示，金芳在中國廣東生活，現年47歲，會一些英語。

7月14日，金芳從中國飛往洛杉磯，在市中心聯合車站附近一間旅店過夜後，次日乘列車到了棕櫚泉（Palm Springs)，與網上結識數月的美國男網友見面。

金芳7月15日抵達棕櫚泉後，和男網友在車站碰面，兩人便開始一同出遊，金芳還將與男網友出遊的合照發給親友。

直至7月22日，金芳與家人的聯絡突然中斷，不僅電話打不通，就連個人社群也不再更新，徹底與外界斷絕聯絡。

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金芳失聯後，友人隨即向當地警方報警。經調查發現，與金芳在一起的美國男子是約翰（John Fitzpatrick），現年52歲，身高約172公分，體重約83公斤，黑髮，黃褐色眼睛，是一名退伍軍人，有犯罪前科，曾因傷害罪判緩刑。

金芳的女兒在網路上發出多條尋人啓事，希望網友一同協尋母親，金芳的友人也在眾籌網站上開始募款，希望能籌款1萬元給提供線索者。

金芳的家人表示，非常擔心金芳可能發生「可怕的事情」，希望好心人能夠幫助金芳脫離險境。

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