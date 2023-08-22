女博士塔吉克斯坦獨自旅行失蹤月餘　官方持續搜索已發動賞金獵人

中國女公民鄭某隻身赴塔吉克斯坦戈爾諾-巴達赫尚自治州巴塘河地區旅遊，至今已失蹤超過一個月。

塔吉克斯坦內務部表示，已協同多個部門並調動事發地周圍所有人士尋找鄭某，搜尋工作仍然持續。



8月12日，有網民在社交媒體上發文求助稱，好友鄭某在塔吉克斯坦旅行失蹤，並列出了一系列的時間線信息。

據介紹，鄭某畢業於北大，並在美國密歇根取得博士學位，已工作10多年，一直喜歡一個人旅行，會攀岩、潛水，還去過珠峰營地、南極、喬戈里峰，有豐富的旅行經驗。在塔吉克斯坦旅行期間，鄭某通過包車的方式旅行。

有網民在社交媒體上發文求助稱，好友鄭某在塔吉克斯坦旅行失蹤，並列出了一系列的時間線信息。（小紅書）

包車司機透露，7月19日，鄭某承包車輛行駛到巴塘河地區時，因為無法通過湖區，鄭某計劃下車過橋遊湖，並和司機約定匯合地點。翌日，司機稱未如期見到鄭某，於是向當地警方報案並上交對方的行李。

鄭某好友提供的截圖顯示，鄭某的最後一條朋友圈內容發布於7月18日，內容為Penjikent（片治肯特古城，塔吉克斯坦境內遺址）到杜尚別。當日，鄭某向父母表示要去帕米爾高原，因訊號差可能會有10天未能聯繫，其父母在10天後才發現鄭某失蹤。

8月16日，中國駐塔吉克斯坦大使館確認鄭某失蹤。使館引述警方消息稱，鄭某失蹤的地方是當地以危險著稱的巴塘河地區。使館接報案後立即要求塔方搜救，駐塔大使、參贊及有關領事負責人分別約見塔主管部門領導，敦促塔方盡一切努力搜尋當事人。

據塔吉克斯坦內務部發布的調查情況顯示，7月22日，內務部接到塔方司機的求助，指鄭某7月19日在巴塘河地區失蹤。內務部魯雄地區行動調查組立即趕赴事發現場，並在輔助人員的協助下展開搜尋，並動員現場所有的獵人、賞金獵人和村民搜索。

同時，塔吉克斯坦國防協同多個部門力量，檢查了魯雄地區巴塘河和潘吉河兩岸。搜尋工作於7月24日啟動，目前仍然持續。

中國駐塔吉克斯坦大使館曾提醒赴塔中國遊客務必提高安全意識，採取必要避險措施。選擇正規旅遊服務機構，對個人「自由行」「探險行」做好風險評估，並選擇穩妥的旅行地點和路線。塔個別地區（包括帕米爾地區）人煙稀少，緊急狀況頻發，請謹慎前往。