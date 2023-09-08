美核戰略偵察機逼近上海窺福建艦？內地智庫揭路線：遭解放軍驅離

內地智庫「南海戰略態勢感知」發布消息稱，隸屬於美國空軍的一架 WC-135R 核戰略偵察機自日本嘉手納基地起飛，直闖中國東海識別區後逼近海岸線附近，期間沿著海岸線緊靠商業航線的航道飛行。有軍事專欄分析指，美軍偵察機此番進迫，意在探查解放軍核潛艇部隊動向，或提前窺探福建艦。



根據飛行航路記錄網站公開發布的資訊，該架 WC-135R 在接近至上海附近空域時，突然進行了一次角度極大的方向調整，一度向較遠的外海方向飛去。在遠離上海一段距離後，該機才重新調整航向，回到原先的航線上。

隸屬於美國空軍的一架 WC-135R 核戰略偵察機，闖入中國東海識別區後逼近中國海岸線附近。（中國智庫「南海戰略態勢感知」）

已知資料顯示，美國空軍現役的 WC-135R 核戰略偵察機僅有 3 架，大多被用於執行與核領域有關的軍事偵察任務。此前該機曾多次出現在烏克蘭周邊空域，一度被認為是在探查俄軍是否對烏克蘭使用了戰術核武器。在日本宣佈向海洋排放福島核污染水後，該型機也曾飛赴福島縣附近空域，很可能對空氣中的放射性物質進行了監測。

美國空軍的一架 WC-135R 核戰略偵察機。（騰訊網）

內地軍事專欄《浩外同學》今（7）日做出分析，指此次 WC-135R 逼近了中國領空，其所執行的任務或有兩種可能性：首先，為探查解放軍火箭軍部隊或核潛艇部隊的動向。考慮到美軍於近日試射了一枚非武裝狀態下的「民兵-3」陸基洲際導彈，WC-135R 於此時現身中國周邊，或是想探一探解放軍對「美國試射戰略級武器」一事的反應。

部署在陸基發射井裡的美國民兵-III洲際導彈。（翻攝自環球網）

其次，是在中國首艘電磁彈射型航母「福建艦」將要海試之際，對該艦進行一番窺探。有鑑於「福建艦」是全球首款非美國製造的「超級航母」，美國軍方必然對其有著濃厚的興趣。

軍事專欄認為，從 WC-135R 的飛行航路變化來看，第二種可能性的概率恐更大一些。「福建艦」目前正在上海江南長興造船廠碼頭進行舾裝收尾工作和對部分系統的測試，距離首次出海試航的時間越來越近。

中國首艘電磁彈射航母福建艦已拆除大棚，準備進行海試。（騰訊網）

軍事專欄進一步提出解釋，認為WC-135R 之所以在逼近上海時突然向外轉向，一度遠離中國海岸線，恐是因出現了某些突發狀況，如收到了來自解放軍的警告，且很可能是解放軍起飛了戰鬥機，對美軍偵察機進行了近距離的伴飛監視和空中驅離。「這就能解釋為何 WC-135R 飛離上海一段距離後，才又重新回到了原本的飛行航路上。」