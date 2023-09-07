聯合國教科文組織為敦煌研究院及樊錦詩等頒發傑出貢獻獎

9月7日，非物質文化遺產促進可持續發展論壇在甘肅省敦煌市舉辦，聯合國教科文組織（UNESCO）在論壇上為敦煌研究院、常書鴻、段文杰和樊錦詩頒發傑出貢獻獎。



聯合國教科文組織相關負責人介紹，在紀念《保護世界文化和自然遺產公約》通過50周年之際，為表彰敦煌研究院、樊錦詩等在保護聯合國教科文組織世界遺產——莫高窟所做出的傑出貢獻，特頒發此獎。

敦煌莫高窟現存壁畫4.5萬平方米，彩塑2000多身，是絲綢之路多元文化的結晶，在1987年被列入《世界遺產名錄》。多年來，在敦煌研究院，以常書鴻、段文杰和樊錦詩等人為代表，幾代人薪火相傳，擇一事終一生，矢志不渝地守護世界文化遺產莫高窟，讓世界共享莫高窟之美。

60年間，樊錦詩全身心投入敦煌文物保護事業，走遍莫高窟大大小小的洞窟，看遍每一幅壁畫、每一尊彩塑，被譽為「敦煌的女兒」。（微博＠新華社）

樊錦詩表示，莫高窟保護的成就，離不開國家的大力支持，離不開國內外學術機構和專家學者的關心幫助，更離不開幾代人近80年的接續奮鬥，「我們要努力把莫高窟保護好，把莫高窟保護、研究和弘揚的關係處理好」。

甘肅現有文物古蹟近1.7萬處，其中，世界文化遺產7處。去年，聯合國教科文組織、世界銀行與甘肅省簽署協議，旨在運用甘肅文化和創意資源推進文化遺產保護傳承與創新發展。

據了解，非物質文化遺產促進可持續發展論壇由聯合國教科文組織、世界銀行和甘肅省人民政府共同主辦，是第六屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會的活動之一。