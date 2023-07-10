陪伴莫高窟60年　樊錦詩獲小行星命名　再捐千萬用於敦煌研究

樊錦詩從事敦煌文物工作60年座談會今日（10日）在敦煌舉行，會上正式命名編號381323小行星為「樊錦詩星」。



經國際天文學聯合會（IAU）小行星命名委員會批准，中科院紫金山天文台發現的、國際編號為381323號的小行星命名為「樊錦詩星」。

國際天文學聯合會發布的公報顯示，樊錦詩為中國石窟考古與保護作出重大貢獻，構建了「數字敦煌」和綜合保護體系，為世界文化遺産保護提供範例。

繼向北京大學捐資1000萬元支持敦煌學研究後，樊錦詩再向中國敦煌石窟保護研究基金會捐資1000萬元，用於敦煌文物事業發展和急需人才培養。

敦煌研究院院長蘇伯民介紹，「381323」可解讀為：38年出生的江南女子，1輩子用心守護敦煌石窟，繼常書鴻，段文傑之後擔任敦煌研究院第3任院長，橫跨自然與人文科學2大領域，在文化遺產保護、研究、弘揚3個方面作出傑出貢獻。

樊錦詩是敦煌研究院名譽院長，曾獲「文物保護傑出貢獻者」國家榮譽稱號，被譽為「敦煌的女兒」。

1963年，樊錦詩從北京大學歷史系考古專業畢業後到敦煌研究院工作至今。60年間，她全身心投入敦煌文物保護事業，走遍莫高窟的每一個洞窟，看遍每一幅壁畫、每一尊彩塑，守望著莫高窟裏的歷史滄桑、文化紛繁。

60年間，樊錦詩全身心投入敦煌文物保護事業，走遍莫高窟大大小小的洞窟，看遍每一幅壁畫、每一尊彩塑，被譽為「敦煌的女兒」。（微博＠新華社）

樊錦詩將敦煌文化遺產保護、研究、弘揚、管理工作當成終身事業。1987年，莫高窟被批准列為中國首批世界文化遺產，申遺的申報材料全由樊錦詩手寫。在她的推動下，一系列保護條例和保護規劃出台。

為了讓敦煌石窟的文物信息永久保存、永續利用，樊錦詩又帶領團隊建立起系統的「數字敦煌」資源庫，讓敦煌文化與藝術真正地走出洞窟、走向世界。